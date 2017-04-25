قال جوزيف يون مبعوث الولايات المتحدة الخاص بكوريا الشمالية اليوم الثلاثاء إن جميع الخطوات للتعامل مع بيونجيانج سيتم اتخاذها بالتنسيق والتشاور مع شركاء واشنطن.

وتحدث يون للصحفيين عقب محادثات مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي في اجتماع في طوكيو تم عقده وسط مخاوف من احتمال استعداد كوريا الشمالية لإجراء تجربة نووية جديدة أو إطلاق صاروخ باليستي.