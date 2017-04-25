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مبعوث أمريكي: سنعمل مع شركائنا بشأن التصدي لكوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

مبعوث أمريكي: سنعمل مع شركائنا بشأن التصدي لكوريا الشمالية

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 08:37 ص
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قال جوزيف يون مبعوث الولايات المتحدة الخاص بكوريا الشمالية اليوم الثلاثاء إن جميع الخطوات للتعامل مع بيونجيانج سيتم اتخاذها بالتنسيق والتشاور مع شركاء واشنطن.

وتحدث يون للصحفيين عقب محادثات مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي في اجتماع في طوكيو تم عقده وسط مخاوف من احتمال استعداد كوريا الشمالية لإجراء تجربة نووية جديدة أو إطلاق صاروخ باليستي.

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