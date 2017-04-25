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الثلاثاء 25 ابريل 2017 09:15 صباحاً
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الموبايل هو قاتل الحب الحقيقي بين الأزواج
الخيانة الزوجية

في فرنسا

الموبايل هو قاتل الحب الحقيقي بين الأزواج

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 09:15 ص
وكالات

أظهر استطلاع رأى أجراه موقع Reputation، أن 40 % من الأزواج الفرنسيين يرون أن أجهزة المحمول هى القاتل الحقيقى للحب بينهما ، فالأزواج ينظرون فى شاشات أجهزتهم بدلا من النظر فى عيون الآخرين.

وأشار الاستطلاع إلى أنه نتج عن هذا الإحساس الشعور بالغيرة تجاه هذه الأجهزة التى أصبحت أهم شيء في الحياة، ولكي تتفادى هذه الصراعات حدد 55% من الذين أجرى عليهم الاستطلاع القواعد التى يجب على الزوجين إتباعها أثناء لقائهما مع بعضهما والتى تتضمن إلغاء هذه الأجهزة نهائيا أثناء جلوسهما مع بعض حتى يستطيع كليهما التحدث والتعبير عن أحاسيسه و شعوره مع الأخر.

خيانة - فيس بوك

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