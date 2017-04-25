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مقتل 27 شخصا إثر اصطدام حافلة ركاب بمقطورة في كينيا
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مقتل 27 شخصا إثر اصطدام حافلة ركاب بمقطورة في كينيا

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 08:33 ص
أ ش أ

أعلنت الشرطة الكينية مقتل 27 شخصا إثر اصطدام حافلة ركاب بمقطورة على الطريق الرئيسى الذى يربط بين العاصمة نيروبى ومدينة مومباسا.

ونقلت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية عن لورنارد كيمايو رئيس الشرطة فى منطقة كامبو بمقاطعة ماكينى قوله إن الحافلة كانت متوجهة إلى مومباسا والمقطورة فى الاتجاه المعاكس عندما اصطدمتا اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن عدد حالات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق ازدادت فى كينيا خلال السنوات الأخيرة على الرغم من الحملات التى تشنها الشرطة لمنع القيادة فى حالة سكر، إلى جانب فرض غرامات كبيرة على المخالفين لقواعد المرور.

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