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قنوات التليفزيون المصري تحتفل بذكرى تحرير سيناء
عيد تحرير سيناء

قنوات التليفزيون المصري تحتفل بذكرى تحرير سيناء

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 08:33 ص
وكالات

أعد قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام احتفالية خاصة بمناسبة عيد تحرير سيناء غدا، حيث تقدم القناة الأولى تغطية خاصة بمناسبة عيد تحرير سيناء، ويعرض برنامج صباح الخير يا مصر احتفالية ولقاءات خاصة مع أهالي سيناء، وفي فترة الظهيرة نلتقي مع الفيلم التسجيلي “حبة رمل سيناء” وفيلم تسجيلي آخر بعنوان “سيناء أرض الفيروز” ، ويليه إذاعة عدد من الأغاني الوطنية بهذه المناسبة.

وفي السهرة نلتقي مع الفيلم العربي “العمر لحظة” بطولة ماجدة ، أحمد مظهر ، أحمد زكي ، ناهد شريف ، نبيلة عبيد ، محمد خيري ومن إخراج محمد راضي.

أما بالنسبة للقناة الثانية فتقدم تغطية خاصة للاحتفال بعيد تحرير سيناء حيث نلتقي في الحادية عشرة صباحا مع الفيلم العربي “الطريق إلى إيلات” بطولة عزت العلايلي ، نبيل الحلفاوي ، مادلين طبر ، شيرين وجدي ، صلاح ذو الفقار ، محمد الدفراوي، محمد سعد ومن إخراج أنعام محمد علي.

وتطوع القناة برامجها لتغطية هذا اليوم حيث تعرض عدد من الأغاني الوطنية والأفلام التسجيلية الخاصة بهذه المناسبة ، وفي السهرة نلتقي مع حفل “شادية” “سيناء رجعت لينا”، كما تحتفل القناة الفضائية المصرية بهذه المناسبة بتطويع العديد من برامجها لتغطية هذه المناسبة.

كذلك تحتفل قناة النيل الدولية “Nile TV” بعيد تحرير سيناء، عبر إذاعة خارجية من النصب التذكاري للجندي المجهول لبرنامجي بركفاست وبونجور على الهواء.

كما سيتم استضافة مجموعة من أبطال القوات المسلحة للحديث عن هذه المناسبة الوطنية، كما تذيع القناة مجموعة من الأفلام التسجيلية القصيرة عن سيناء تذاع لأول مرة.

وستقوم القناة أيضاً بإلقاء الضوء على عدد من أبطال العسكرية المصرية ومجموعة من الأغاني والبروموهات الخاصة بهذه المناسبة وتطويع كافة البرامج للاحتفال بأعياد سيناء.

تحرير سيناء

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