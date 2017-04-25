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الثلاثاء 25 ابريل 2017 09:25 صباحاً
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زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب سواحل تشيلي
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زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب سواحل تشيلي

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 08:29 ص
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا شدته 7.1 درجة وقع قبالة ساحل غرب تشيلي قرب العاصمة سانتياجو.

وقال شهود من “رويترز” إن الزلزال هز المباني في العاصمة. وقالت الهيئة الأمريكية إن مركزه كان على مسافة 32 كيلومترا غربي مدينة فالباريسو الساحلية وعمقه كان على بعد 33 كيلومترا تحت قاع البحر.

كانت الهيئة قدرت في البداية شدة الزلزال عند 6.6 درجة قبل أن تعدلها إلى 7.1 درجة

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