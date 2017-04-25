توجه محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان مساء اليوم إلى مستشفي قنا العام للاطمئنان على الحالة الصحية لستة فتيات أصيبوا بأعراض تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة لانشون من محل بقالة بمدينة قنا.

وأكد محافظ قنا أن مكتب مراقبة الأغذية بقنا ومباحث التموين توجهوا إلى محل البقالة الذي يدعي المصابين الشراء منه وتم أخذ 4 عينات من اللانشون وتم إرسالها إلى المعامل المركزية بالقاهرة لفحصها مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بعد ورود نتيجة تحليل العينات.

وأشار المحافظ أن الحالة الصحية للفتيات الستة مستقرة وتم احتجازهم بالمستشفي تحت الملاحظة وهم اروي شرف الدين وسلمي محمود محمد وإيمان ناصر محمد وسارة جمال أحمد وسهير حجاجي محمد وفاطمة محمد همام.

وأصدر الهجان توجيهاته للأطباء وهيئة التمريض بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم وضرورة إجراء الفحوصات والإشاعات لحين تماثلهم للشفاء.