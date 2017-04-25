انتقد اللواء أشرف أمين الخبير أمني الأحكام القضائية الصادرة ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا “أحداث كرداسة، مشيرا إلى ما اعتبره “البطء الشديد في إصدار أحكام القضاء وتجزئة المتهمين” – على حد قوله.

وقال من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساء” الذي يقدمه الإعلامي وائل الأبراشي على قناة “دريم” الفضائية: “هل النصوص المتعلقة بسرعة اجراءات التقاضي قرآن؟؟...فأين مجلس النواب؟؟”، مضيفا “بحق ربنا القضية دي تتاخد في شهرين”.

وكانت الدائرة “11 إرهاب” بمحكمة جنايات القاهرة قد قضت أمس الأثنين بإحالة أوراق 20 متهم من أصل 188 متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة كرداسة” إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.