قرر الدكتور خالد العناني وزير الآثار، فتح جميع المتاحف والمناطق الأثرية في جميع أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء، مجانًا للزوار من المصريين والعرب والأجانب المقيمين في مصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أعلن أن اليوم الثلاثاء، الموافق 25 أبريل، عيد تحرير سيناء، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص مدفوعة الأجر.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

كما أعلن البنك المركزي توقفه عن العمل اليوم الثلاثاء احتفالا بأعياد تحرير سيناء على أن يتم استئناف العمل غدا الأربعاء.