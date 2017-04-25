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كوريا الشمالية تجري تدريبات واسعة النطاق بالمدفعية
احتفالات عسكرية فى كوريا الشمالية فى الذكرى المئوية لتأسيسها

كوريا الشمالية تجري تدريبات واسعة النطاق بالمدفعية

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 08:21 ص
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قالت وكالة “يونهاب” للأنباء في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أجرت تدريبات واسعة النطاق بالمدفعية اليوم الثلاثاء في الذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس جيشها.

وقالت “يونهاب” نقلا عن مصدر بحكومة كوريا الجنوبية لم تكشف عن هويته إن هناك دلائل على أن جيش كوريا الشمالية يجري تدريبات واسعة النطاق بالذخيرة الحية في مناطق حول مدينة وونسان على الساحل الشرقي.

ولم تؤكد وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية التقرير على الفور.

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