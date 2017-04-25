ذكرت وكالة “رويترز” الأمريكية أن كمية غير معروفة من المواد المشعة، تعرضت للسرقة أمس الإثنين بالمكسيك.

وقالت الوكالة نقلًا عن رئيس هيئة الطوارئ الوطنية بالمكسيك إنه صدرت تحذيرات في 9 ولايات مكسيكية عقب الحادث، وهم: “خاليسكو، كوليما، ناياريت، أجواسكالينتس، جواناخواتو، ميتشواكان، سان لويس بوتوسى، دورانجو، زاكاتيكاس”، وذلك للبحث عن المواد المسروقة، كما حث المواطنين بسرعة الإبلاغ عن هذه المواد في حال ورود معلومات عنها، محذرًا المواطنين من فتحها.