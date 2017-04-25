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وزير التنمية المحلية يصل القليوبية لتفقد مشروع «وظيفتك جنب بيتك»
الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية‎

وزير التنمية المحلية يصل القليوبية لتفقد مشروع «وظيفتك جنب بيتك»

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 08:17 ص
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استقبل اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، بمقر ديوان عام المحافظة؛ استعداد لجولة تفقدية لمشروع “وظيفتك جنب بيتك” بمدينة كفر شكر.

ومن المقرر أن يعقد الوزير بكفر شكر اجتماعًا مع 5 محافظين، وهم: ( خالد سعيد محافظ الشرقية، واللواء أحمد صقر محافظ الغربية، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، والدكتور أحمد شعراوى محافظ الدقهلية).

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