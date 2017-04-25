استقبل اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، بمقر ديوان عام المحافظة؛ استعداد لجولة تفقدية لمشروع “وظيفتك جنب بيتك” بمدينة كفر شكر.

ومن المقرر أن يعقد الوزير بكفر شكر اجتماعًا مع 5 محافظين، وهم: ( خالد سعيد محافظ الشرقية، واللواء أحمد صقر محافظ الغربية، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، والدكتور أحمد شعراوى محافظ الدقهلية).