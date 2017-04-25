ضبط 42 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك ومصنع غير مرخص بالسويس

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس من ضبط 42 طن زيوت طعام مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك داخل مصنع غير مرخص بمدينة السلام بالسويس.

وقامت مباحث تموين السويس بالتحفظ على الزيوت المعباة داخل المصنع قبل قيام مالك المصنع غير مرخص بتوزيعها.

وكان اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من العميد محمد والي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس بورود معلومات بقيام شخص يدعى ” السيد . أ ” يملك مطعم بإنشاء مصنع غير مرخص لتعبئة زيوت الطعام بمدينة السلام.

وبقيام المقدم أحمد عبد الباقى رئيس مباحث التموين بمداهمة المصنع غير مرخص تم ضبط 42 طن زيوت طعام مجهولة المصدر ومعبائة للتوزيع، وضبط معدات تعبئة.