حذر العقيد عماد حماد مدير إدارة الإعلام بمرور القاهرة، من القيادة بسرعات عالية بالطرق ذات الحالة المرورية الهادئة، تجنبا لوقوع أي حوادث أو مصادمات وطالب بالالتزام بالسرعات المقررة، مشيرا إلى أن الحالة المرورية هادئة بكافة الطرق والمحاور بمناسبة عطلة اليوم.

وأكد حماد من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الثلاثاء، استمرار اغلاق كوبري “شمال طره” في الاتجاهين، معلنا أن القادم من “حلوان” ومتجه إلى طرق “كورنيش المعادي” و”الأوتوستراد” سيتم تحويله إجباريا إلى شارع “سلاح المهندسين، فيما سيتم تحويل القادم من “الأوتوستراد” إلى “المعصرة”.

ونفى حماد إخطار الإدارة بأي حوادث أو اعطال تؤثر على الحالة المرورية.