اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، بعدد من الموضوعات، كان أهمها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسعودية، وتصريحات كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بشأن التغييرات الصحفية.

وأبرزت الصحف عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القاهرة، صباح أمس في ختام زيارته للمملكة العربية السعودية، حيث كان على رأس مودعيه الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير الرياض‪.‬

وكان الرئيس السيسي قد عقد قمة مع العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز فى الرياض اتفقا خلالها على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، واستثمار الفرص والإمكانات المتاحة لدى الدولتين، واستعرضت المباحثات بين الجانبين عددا من الملفات الإقليمية، حيث اتفق الزعيمان على أهمية تعزيز التعاون والتضامن العربى للوقوف صفا واحدا أمام التحديات التى تواجه الأمة العربية.

كما تناولت أهم التحديات التى تواجه المنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، حيث اتفق الجانبان على أن المرحلة الراهنة والواقع الذى تعيشه المنطقة العربية يستوجبان المزيد من تنسيق الجهود وتكثيف التشاور بين جميع الأطراف المعنية على الساحة الدولية لصياغة استراتيجية متكاملة لمواجهة تلك الظاهرة.

وأكد الزعيمان أهمية مجابهة كل محاولات التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية، وقطع الطريق على المساعى التى تستهدف بث الفرقة والانقسام بين الأشقاء، حفاظا على الأمن القومى العربي، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق أمنها واستقرارها.

ووجه الرئيس السيسى الدعوة للملك سلمان لزيارة مصر، وهو ما رحب به ووعد بإتمامها فى أقرب فرصة.

كما تناولت الصحف كافة، نبأ انطلاق اليوم فعاليات المؤتمر الدورى الثالث للشباب بمحافظة الاسماعيلية على مدار ثلاثة أيام بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى و1200 شاب وفتاة ، وذلك بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الذى يقام على ضفة قناة السويس مشاركة واسعة من شباب محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، وشمال و جنوب سيناء، وبعض من شباب المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى 100 شاب ممثلين لوزارة التعليم العالى و100 شاب ممثلين لوزارة الشباب والرياضة، وشباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وعدد من شباب الأحزاب السياسية ، كما تم اختيار 60 شابا وشابة ممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر من خلال الموقع الرسمى للمؤتمر، وذلك بحضور عدد من الوزراء ونواب البرلمان، وبعض رؤساء الأحزاب ورؤساء النقابات المهنية وعدد من الشخصيات العامة‪.‬

كما اهتمت الصحف ، بتأكيدات عمرو الجارحى وزير المالية أنه تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح، حيث تم بالفعل تنفيذ عدد كبير من الاصلاحات المالية والنقدية والهيكلية المهمة خلال العام المالى الحالي، وأن المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية تؤكد بدء استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المدرجة ببرنامج الاصلاح الاقتصادى مما يفتح افاقا جديدة أمام الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة.

وذلك خلال اللقاءات التى عقدها وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث عقد خلالها وزير المالية عدة لقاءات مكثفة ومتتالية مع العديد من رجال الاعمال والبنوك الاستثمارية ونظرائه من وزراء مالية الدول العربية والاوروبية والإفريقية.

وأكد وزير المالية اصرار الحكومة المصرية على المضى قدما فى تنفيذ برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية التى تعالج الاختلالات المالية والنقدية وأهم المشاكل الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التى تقوم بها مصر، مؤكدا أن هذه الجهود والاصلاحات سوف تنعكس فى صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى على المدى المتوسط.

وفى إطار نشاطه بواشنطن تم استضافة وزير المالية كمتحدث رئيسى مع كل من البنك الاستثمارى الفرنسى ومجلس الأعمال للتفاهم الدولى خلال حلقات نقاشية مع عدد كبير من ممثلى شركات استثمارية كبرى والتى عقدت فى إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق.

وأكد الجارحى إلتزام الحكومة بالمضى قدماً فى تنفيذ المراحل القادمة من برنامج الإصلاح لمواجهة ماتبقى من تحديات مهمة تواجه الاقتصاد المصرى وذلك باستهداف خفض معدلات العجز والدين، ورفع معدلات النمو الاقتصادى الشامل وخلق فرص عمل حقيقية للشباب من خلال تهيئة بيئة سليمة للاستثمار للحفاظ على الثقة المحلية والدولية فى الاقتصاد المصري.

كما تناولت الاجتماعات المكثفة لوزير المالية خلال الأيام الماضية لقاءات مع وزير المالية السعودى ووزير الخزانة الامريكى حيث استعرض الجارحى ملامح الخطة المصرية للإصلاح الاقتصادى ، مؤكدا رغبة مصر فى التحرك قدما بدعم من شركائها لتحقيق التنمية المستدامة.

كما ألقت الصحف الضوء على قرار محكمة جنايات القاهرة أمس والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ارسال أوراق 20 متهما، وذلك فى اعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة قسم شرطة كرداسة« الى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى فى اعدامهم وقررت أيضا تحديد جلسة الثانى من شهر يوليو القادم للنطق بالحكم على باقى المتهمين مع استمرار حبس المتهمين، صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام ابوالعلا ورأفت زكى ومختار العشماوى وبحضور ممثل النيابة مصطفى بركات وامانة سر حمدى الشناوي.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهمة الاشتراك فى اقتحام قسم شرطة كرداسة والذى وقعت فى أغسطس من عام2013 وراح ضحيته 12 ضابطا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم إلى جانب قتل شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما فى مكان الاحداث والشروع فى قتل 10 آخرين من قوة قسم الشرطة وإتلاف مبنى القسم وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة إلى جانب حيازة الأسلحة النارية الثقيلة .

كما أبرزت الصحف، كشف هيئة الرقابة الإدارية عن تورط عدد من أصحاب الشركات الخاصة والاستشاريين فى واقعة فساد بمشروع خط المياه الرئيسى لمنطقة القاهرة الجديدة، والتى تسببت فى تحميل الدولة أضرارا مادية قدرت بحوالى 3 مليارات جنيه.‬

وأشارت التحريات إلى تورط أصحاب تلك الشركات والاستشاريين فى أعمال إسناد وتوريد وتسلم مواسير غير مطابقة للمواصفات بالمشروع والمسندة خلال 2007، بالإضافة إلى تعطيل الاستفادة من المشروع وتعريض حياة المواطنين للخطر .‬

من جهتها، باشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات وأصدرت قرار منع التصرف والسفر للمتهمين، وأحالت كلا من محمود محمد عبد المنعم، الاستشارى المصمم لمشروع خط المياه العكرة بالقاهرة الجديدة، وإسماعيل لقمة رئيس مجلس إدارة شركة «هوباس مصر» وعضو مجلس إدارة شركة «اميانتيت»، وأحمد عبد العظيم أحمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة العالم العربى للاستثمارات المالية، وسعد حسن الخادم العضو المنتدب لشركة المستقبل، إلى محكمة استئناف القاهرة، ووجهت إليهم اتهامات بالتربح والإضرار الجسيم بالمال العام بمبلغ 3 مليارات جنيه ناتجة عن اهمال فى أداء الوظيفة والإخلال بواجباتهم وإساءة استخدام السلطة.

وبشأن التغييرات الصحفية، صرح كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بأنه لايعلم أى شىء عن الأسماء المتداولة لتولى رؤساء تحرير ومجالس إدارات المؤسسات القومية.

وقال ـ فى مؤتمر صحفى عقده أمس عقب اجتماع للهيئة ـ إنه سيتم مواصلة مناقشة التغييرات فى الصحف القومية خلال اجتماع سيعقد السبت المقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد ارتباط بين التغييرات وقانون الصحافة، لأنه يوجد بالفعل قانون يتم العمل به وهو القانون 96 لسنة 96.

وأضاف أنه سيجرى أيضا مناقشة معايير اختيار القيادات الجديدة للمؤسسات القومية.