يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا مائل للبرودة ليلاً، وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، وأن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا، على السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحرى والقاهرة.

وأكد الخبراء أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 26 درجة والصغرى 16 والإسكندرية 23 والصغرى 15 ومطروح 21 والصغرى 15.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج به من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.