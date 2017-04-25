يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، وحتى 27 أبريل والذي يعد ملتقى الحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة تحت رعاية السيسي.

وأكد مصدر مسئول بمكتب رئيس الجمهورية أن الرئيس السيسي يشهد فعاليات المؤتمر، وذلك بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وأضاف أنه يشارك في المؤتمر 1200 شاب وشابة من مختلف الفئات العمرية يمثلون إقليم القناة والمحافظات الأخرى.

وأشار إلى أنه يشارك بالمؤتمر شباب محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، علاوة على شباب من محافظتي شمال وجنوب سيناء، وبعض من شباب المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى 100 شاب ممثلين لوزارة التعليم العالي و100 شاب ممثلين لوزارة الشباب والرياضة، وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وعدد من شباب الأحزاب السياسية.

ولفت إلى أنه تم اختيار 60 شابا وشابة ممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر من خلال الموقع الرسمي للمؤتمر، وذلك بحضور عدد من الوزراء وعدد من نواب البرلمان، وبعض رؤساء الأحزاب ورؤساء النقابات المهنية وعدد من الشخصيات العامة.

وأكد أنه من المتوقع أن يناقش المؤتمر من خلال الجلسات المختلفة عددًا من الموضوعات التي تهم المواطن المصري ومن ضمنها: مواجهة ارتفاع أسعار السلع والمسئولية المشتركة بين الدولة والمجتمع والمواطن، وجهود الدولة لرعاية المواطن صحيًّا واجتماعيًّا، وآفاق التنمية المستدامة في قطاعي البترول والكهرباء.

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش أيضا نموذج محاكاة الدولة المصرية والذي سيقوم بعض شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة من خلاله بمناقشة بعض التحديات التي تواجه الدولة المصرية والفرص المتاحة أمامها من خلال طرح بعض الخطط والحلول لمواجهة هذه التحديات ومناقشتها مع المسئولين.

وانطلاقًا من حرص الرئيس على فتح قنوات تواصل مباشرة بمنتهى الشفافية مع كافة المواطنين، ومد جسور الحوار بين كافة أطياف المجتمع المصري والقيادة السياسية، أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر انطلاق مبادرة “اسأل الرئيس”، والتي يمكن من خلالها لأي مواطن أن يطرح سؤالًا على الرئيس وسيقوم الرئيس بالإجابة على بعض هذه الأسئلة، وعلى هامش المؤتمر، سوف يتفقد الرئيس عددًا من المواقع والمؤسسات المختلفة بمحافظة الإسماعيلية.