احتجزت سلطات جوازات مطار القاهرة اليوم الثلاثاء القس، الدكتور” أولاف فيكسى تيفيت ” لدى وصوله من تركيا بسبب حمله جواز سفر دبلوماسى نرويجى بدون تأشيرة دخول مسبقة تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل إلا أن وزارة الخارجية تدخلت وسمحت له بالدخول للمشاركة بمؤتمرى حوار الأديان ومؤتمر السلام بحضور شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان.

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة : أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة الخطوط التركية رقم 696 والقادمة من إسطنبول تبين وجود القس الدكتور” أولاف فيكسى تيفيت ” الأمين العام لمجلس الكنائس العالمى يحمل جواز سفر دبلوماسيا صادر من النرويج وبدون تأشيرة دخول مسبقة.

وتنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل قام ضابط الجوازات بالإتصال بالسفير “أشرف منير” نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الجوازات الذى تشاور مع السفير “أيمن مشرفه” مساعد وزير الخارجية للمراسم حيث تقرر السماح له بالدخول بعد إعتذار سفارة النرويج عن عدم تمكنه من الحصول على التأشيرة المسبقة نظرا لضيق الوقت ومشاركته في المؤتمر العالمى للسلام والذى يعقد فى الأزهر الشريف تحت رعاية فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة بابا الفاتيكان إلى جانب مشاركته فى جولة الحوار الجديدة بين مجلس حكماء المسلمين ومجلس الكنائس العالمى والتى تعقد تحت عنوان “دور القادة الدينيين في تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك”.