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ننشرأسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشرأسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 06:28 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.83 4.85 4 أسابيع
اتش اس بى سى HSBC 4.83 4.87 17 ساعة
البنك المصرى الخليجى 4.82 4.85 21 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 21 ساعة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.81 4.84 21 ساعة
بنك بلوم 4.81 4.84 9 دقائق
البنك العربى 4.81 4.84 22 ساعة
بنك عودة 4.81 4.84 22 ساعة
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 15 ساعة
كريدى أجريكول 4.80 4.85 17 ساعة
بنك قناة السويس 4.80 4.83 22 ساعة
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.80 4.85 21 ساعة
بنك القاهرة 4.79 4.84 أسبوعين
المصرف المتحد 4.79 4.84 أسبوعين
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 22 ساعة
بنك مصر 4.79 4.81 21 ساعة
بنك الإسكندرية 4.78 4.83 21 ساعة
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 أسبوعين
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 4 أسابيع
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 3 أسابيع
البنك الأهلى اليونانى 4.74 4.82 17 ساعة
بنك مصر إيران التنمية 4.70 4.87 15 ساعة
بنك البركة 4.67 4.88 20 ساعة
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 شهر واحد
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