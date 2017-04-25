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الثلاثاء 25 ابريل 2017 06:21 صباحاً
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ننشر أسعارالدولاراليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية
دولارات
دولارات

ننشر أسعارالدولاراليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 06:06 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
كريدى أجريكول 18.10 18.20 17 ساعة
اتش اس بى سى HSBC 18.10 18.25 2 يومين
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.08 18.17 2 يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.07 18.83 2 يومين
البنك المصرى الخليجى 18.07 18.17 2 يومين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 5 أيام
المصرف المتحد 18.05 18.15 أسبوعين
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 14 ساعة
بنك بلوم 18.05 18.15 أسبوعين
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 أسبوعين
بنك القاهرة 18.05 18.15 أسبوعين
بنك عودة 18.05 18.15 6 أيام
البنك العربى 18.05 18.15 أسبوعين
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 5 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 أسبوعين
البنك الأهلى اليونانى 18.05 18.15 17 ساعة
بنك البركة 18.05 18.15 أسبوعين
البنك المركزى المصرى 18.04 18.14 15 ساعة
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 شهر واحد
بنك الإسكندرية 18.00 18.10 أسبوعين
بنك قناة السويس 18.00 18.10 2 يومين
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 3 أسابيع
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 3 أسابيع
بنك مصر 17.95 18.05 3 أسابيع
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 3 أسابيع
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