قدم اللواء جمال مظلوم، الخبير الاستراتيجي والعسكري، التهنئة للشعب المصري بذكرى تحرير سيناء، واصفًا إياه بالنصر العظيم، وأظهرت الحرب أن الجندي المصري لا يقل كفاءته عن أي جندي في العالم إن لم يكن أفضل منه بكثير.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد”، المذاع على شاشة “العاصمة”، إن الجيش المصري بذل مجهودات خرافية قبل بدء معركة حرب أكتوبر سواء من التأهيل النفسي والعسكري بجانب تدريبات شاقة للمجندين والضباط.

ولفت الخبير العسكري والاستراتيجي، إلى أن حرب أكتوبر أظهرت الملحمة والتكاتف والوحدة الوطنية داخل الدولة، حيث كانت منتشرة صور كبيرة في الشوارع مدون عليها “مصر أولا”، كما أن المواطنين ربطوا البطون لتفهمهم الأوضاع التي تمر بها مصر في فترة الحرب.