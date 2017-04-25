أكد النجم المصري رمضان صبحي، المحترف في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي، أنه لم يصدق نفسه قبل انطلاق مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، لوقوفه بجوار النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، والإيفواري يايا توريه.

وقال في حواره ببررنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على قناة CBC، إنه يعلم جيدًا الأسباب التي دفعت بعض اللاعبين المصريين للعودة بعد رحلة احتراف قصيرة، مؤكدًا أنه يحاول الابتعاد عنها.

ولفت رمضان صبحي أنه مرتبط بالنادي الأهلي منذ أن كان في مرحلة الناشئين، متمنيًا أن يحالفه التوفيق في مسيرته الاحترافية بأوروبا.