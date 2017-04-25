 Moheet on google
الثلاثاء 25 ابريل 2017 04:50 صباحاً
روابط سريعة
رمضان صبحي: هذا ما أتمناه في مسيرة احترافي
رمضان صبحي

رمضان صبحي: هذا ما أتمناه في مسيرة احترافي

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 03:49 ص
كتب - متابعات

أكد النجم المصري رمضان صبحي، المحترف في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي، أنه لم يصدق نفسه قبل انطلاق مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، لوقوفه بجوار النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، والإيفواري يايا توريه.

وقال في حواره ببررنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على قناة CBC، إنه يعلم جيدًا الأسباب التي دفعت بعض اللاعبين المصريين للعودة بعد رحلة احتراف قصيرة، مؤكدًا أنه يحاول الابتعاد عنها.

ولفت رمضان صبحي أنه مرتبط بالنادي الأهلي منذ أن كان في مرحلة الناشئين، متمنيًا أن يحالفه التوفيق في مسيرته الاحترافية بأوروبا.

روابط:
رابط مختصر
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3