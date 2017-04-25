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أمريكا تعاقب 271 من موظفي المركز السوري للبحوث ردا على مخذرة خان شيخون
خان شيخون

أمريكا تعاقب 271 من موظفي المركز السوري للبحوث ردا على مخذرة خان شيخون

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 03:44 ص
كتب - وكالات

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الاثنين، عقوبات على 271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية ردا على هجوم بغاز السارين على بلدة خان شيخون بريف إدلب.
كما أمرت الوزارة بتجميد جميع الأصول في الولايات المتحدة، التي تعود لـ271 موظفا في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، وحظرت على أي فرد أو شركة أميركية التعامل مع هؤلاء الموظفين.

والمركز مسؤول عن إنتاج أسلحة كيماوية تعتقد واشنطن أنها استخدمت في الهجوم وكذلك وسائل إطلاقها، بحسب بيان وزارة الخزانة.

وكشف 3 مسؤولين أميركيين أن العقوبات تأتي ضمن جهد أوسع نطاقا لقطع التمويل وسبل الدعم الأخرى عن الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته وسط الحرب الأهلية المتفاقمة الجارية بالبلاد.

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