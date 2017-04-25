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برلماني: "عايزين نخلي سيناء سلة الخضروات لمصر"
المتحدث العسكري: القضاء على 14 تكفيري وتفجير 10 عبوات ناسفة بشمال سيناء‎

برلماني: "عايزين نخلي سيناء سلة الخضروات لمصر"

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 03:32 ص
كتب - متابعات

قدم حسام رفاعي، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، التهنئة للشعب المصري بعيد تحرير سيناء، متمنيًا أن تأتي تلك الذكرى العام القادم وسيناء مطهرة تمامًا من البؤر والعناصر الإرهابية.
وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج “إنفراد”، المذاع على شاشة “العاصمة”، أنه يتمنى أن تعود سيناء لأحضان الوطن خالية من الإرهاب، مستطردًا: “عاوزين نعمل تنمية في سيناء وتبقى سلة الخضروات لمصر من خلال استغلالها في زراعة الفواكة والخضراوات”.
وأردف: “وجوه أهالي سيناء في الذكرى الحالية يكسوها الحزن بسبب العمليات الإرهابية، ولكن الجيش يتصدى لتلك العناصر بكل قوة وحسم من أجل القضاء على الإرهاب من جذوره”.

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