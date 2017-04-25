أكد الكاتب الصحفي أحمد الجار الله رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أن الخلاف بين المملكة العربية السعودية ومصر في الفترة الأخيرة عبر التراشق الإعلامي لا يصح، لافتا إلى أنه من الوارد حدوث تعارض في وجهات النظر بشأن إدارة بعض ملفات المنطقة لكن لا يصل للخلاف والقطيعة.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار”، المذاع على شاشة “النهار وان”: إن مصر وعاء استثماري لدول الخليج، مطالبًا بالإسراع فى إنهاء قانون الاستثمار الجديد.

واقترح أن يكون هناك خط ساخن بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي.