سفير مصر لدى الفاتيكان: البابا فرانسيس يحب مصر رغم أنه لم يزرهاالثلاثاء، 25 ابريل 2017 03:09 ص
أكد حاتم سيف النصر، سفير مصر لدى الفاتيكان، أن البابا فرانسيس يحب مصر على الرغم من أنه لم يزرها، وزيارته للقاهرة تؤكد يقينه في أهميتها، موضحًا أن اختيار البابا فرانسيس مصر لزيارتها يأتي من منطلق كونها منبر مهم للمنطقة كلها.
وقال في حواره ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “سي بي سي” أمس الإثنين، ‘ن البابا فرانسيس رأى أن مصر منبر يمكن من خلاله توجيه رسائل لمنطقة الشرق الأوسط ككل.
-
جامعة الأزهر تنفى تعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان
نفت جامعة الأزهر ما صدر عن أحد أساتذتها في وسائل الإعلام بتعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان . وذكر بيان للمركز الإعلامى بجامعة الأزهر اليوم الاثنين أن هؤلاء ...Mon, 24 Apr 2017 13:07:08 GMT
-
رفع الحصانة عن 3 نواب كويتيين في قضية اقتحام مجلس الأمة
قررت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف في دولة الكويت برئاسة المستشار إبراهيم العبيد تحديد يوم 10 مايو المقبل موعدًا لاستكمال محاكمة 70 شخصًا -بينهم عدد من النواب ...Mon, 24 Apr 2017 12:39:02 GMT
-
إغلاق طريق رأس غارب بالبحر الأحمر بسبب العاصفة الرملية
اغلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحرالأحمر، اليوم الاثنين، طريق الشيخ فضل/رأس غارب أمام الحركة المرورية نتيجة العاصفة الرملية التي تعرضت لها ...Mon, 24 Apr 2017 12:19:06 GMT
-
رسميا.. تأجيل مباراة الأهلى والإنتاج الحربى بسبب زيارة بابا الفاتيكان
أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، تأجيل مباراة الأهلى والإنتاج الحربى فى الأسبوع الـ26 للدورى، والتى كان مقررا لها الجمعة المقبل. وقال عامر حسين إن تأجيل المباراة ...Mon, 24 Apr 2017 11:24:22 GMT
-
اليوم.. حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح يحتفلان بعقد قرانهما
يحتفل حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح، نجما مسرح مصر، اليوم الاثنين، بعقد قرانهما بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وذلك في تمام الثانية ظهرًا، وسيقام حفل ...Mon, 24 Apr 2017 09:26:33 GMT
-
إصابة شرطية إسرائيلية بعملية طعن شمالي القدس
زعمت الشرطة الإسرائيلية، صباح الإثنين، إصابة شرطية بجروح طفيفة جرّاء “طعنة بسكين سددتها فلسطينية” لها عند حاجز قلنديا العسكري الإسرائيلي، شمالي القدس. وقالت ...Mon, 24 Apr 2017 07:04:09 GMT
-
زحام شديد في مترو "المرج - حلوان" بسبب تأخر القطارات
شهد الخط الأول بمترو الانفاق ، حالة زحام شديدة وتكدس بسبب تأخر قطارات الخط الأول “المرج - حلوان” . وأعلنت إذاعة مترو الأنفاق عن وجود عطل في محطة “طرة البلد”، ما أدى ...Mon, 24 Apr 2017 08:17:00 GMT
-
جرحى فى إطلاق نار بسبب مباراة برشلونة وريال مدريد بالعراق
سقط عشرات الجرحى خلال احتفالات جماهير نادى برشلونة بالفوز الثمين الذى تحقق على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى مباراة الكلاسيكو التى جمعتهما مساء أمس ...Mon, 24 Apr 2017 09:45:45 GMT
-
الصحة: شراء محاليل معالجة الجفاف وشراب الزنك ب7.2 مليون جنيها خلال 3 أشهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توفيروشراء المحاليل المعالجة للجفاف وشراب الزنك بوحدات الرعاية الاساسية بمحافظات الجمهوريه وذلك بقيمة 7ملايين و200 الف جنيه ، خلال ...Mon, 24 Apr 2017 10:44:12 GMT