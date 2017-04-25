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سفير مصر لدى الفاتيكان: البابا فرانسيس يحب مصر رغم أنه لم يزرها
السفير حاتم سيف النصر

سفير مصر لدى الفاتيكان: البابا فرانسيس يحب مصر رغم أنه لم يزرها

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 03:09 ص
كتب - متابعات

أكد حاتم سيف النصر، سفير مصر لدى الفاتيكان، أن البابا فرانسيس يحب مصر على الرغم من أنه لم يزرها، وزيارته للقاهرة تؤكد يقينه في أهميتها، موضحًا أن اختيار البابا فرانسيس مصر لزيارتها يأتي من منطلق كونها منبر مهم للمنطقة كلها.
وقال في حواره ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “سي بي سي” أمس الإثنين، ‘ن البابا فرانسيس رأى أن مصر منبر يمكن من خلاله توجيه رسائل لمنطقة الشرق الأوسط ككل.

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