 Moheet on google
الثلاثاء 25 ابريل 2017 03:19 صباحاً
روابط سريعة
خالد عكاشة: حرب الاستنزاف أعادت الثقة بين الشعب والجيش
الخبير الامني خالد عكاشة

خالد عكاشة: حرب الاستنزاف أعادت الثقة بين الشعب والجيش

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 03:03 ص
كتب - متابعات

أكد الخبير الأمني خالد عكاشة، أن والده شارك كطيار في حرب الاستنزاف، لافتًا إلى أن حالة الانكسار التي عانى منها الشعب المصري، بعد نكسة 1967 دفعت القوات المسلحة للرد السريع.
وقال في حواره ببرنامج “مساء dmc”، المذاع على شاشة “dmc” مساء أمس الإثنين، أن حرب الاستنزاف أعادت الثقة بين الشعب والجيش بعد هزيمة 1967، كما أعادت الثقة للشعب المصري في عودة أراضيه.
وأردف عكاشة، أن كل أسرة مصرية كانت تعتبر نفسها أنها تشارك في حرب الاستنزاف لاستعادة الأرض والانتصار

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3