أكد الخبير الأمني خالد عكاشة، أن والده شارك كطيار في حرب الاستنزاف، لافتًا إلى أن حالة الانكسار التي عانى منها الشعب المصري، بعد نكسة 1967 دفعت القوات المسلحة للرد السريع.

وقال في حواره ببرنامج “مساء dmc”، المذاع على شاشة “dmc” مساء أمس الإثنين، أن حرب الاستنزاف أعادت الثقة بين الشعب والجيش بعد هزيمة 1967، كما أعادت الثقة للشعب المصري في عودة أراضيه.

وأردف عكاشة، أن كل أسرة مصرية كانت تعتبر نفسها أنها تشارك في حرب الاستنزاف لاستعادة الأرض والانتصار