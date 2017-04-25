أكدت النائبة سيلفيا نبيل عضو مجلس النواب المنسق العام لورشة عمل الإصلاح الصحي الشامل لمصر، أن الورشة اختتمت أعمالها أمس الأول، لافتة إلى أن التقرير النهائي سيصدر خلال أيام.

ولفتت سيلفيا نبيل إلى أن التوصيات النهائية ستشمل عمل أكثر من مجموعة عمل تختص كل مجموعة بدراسة جزء بمنظومة الصحة للخروج بالاستراتيجية الكاملة خلال 6 أشهر وأيضا توصيف وظيفي لتكوين تلك المجموعات.

واستمرت الورشة لمدة ثلاثة أيام منذ 20 وحتى 23 أبريل الجاري، وناقشت تقرير مؤتمر حزب المصريين الأحرار في مارس 2016 عن الإصلاح الصحي الشامل واستراتيجيات مقترحة لتنفيذه وشاركت فيه وزارة التخطيط وخبراء الصحة من داخل وخارج مصر، وبرنامج الحكومة الذي قدمته لمجلس النواب في 2015 واستراتيجيات 20/30، وعدة تقارير سابقة عن الإصلاح الصحي، والحاجة الماسة إلى خطة صحية شاملة طويلة المدى لإصلاح شامل للقطاع الصحي وغيرها.