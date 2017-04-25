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باحث: كافة التنظيمات الإرهابية تستخدم أحدث الطرق في العمليات النفسية
داعش

باحث: كافة التنظيمات الإرهابية تستخدم أحدث الطرق في العمليات النفسية

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 02:29 ص
كتب - متابعات

أكد عمرو عمار، الكاتب والباحث الجيو سياسي، أن كافة التنظيمات الإرهابية تستخدم أحدث الطرق في العمليات النفسية، مضيفا أن ذلك يعني أن من يحركها هي الغرف المظلمة داخل الاستخبارات الغربية وبعض الدول العربية.

ولفت في حواره ببرنامج “مساء dmc”، المذاع على شاشة “dmc”، إلى أن العمليات النفسية التي تمارسها الجماعات الإرهابية تهدف إلى خلخلة المجتمع المصري.

وأضاف أن الدول المعادية والجماعات الإرهابية تستخدم الشعب المصري في الترويج للدعاية الرمادية والسوداء ضد المجتمع، لافتًا إلى أن الجماعات الإرهابية تستخدم فيديوهات مفبركة ضمن العمليات النفسية ضد المجتمع.

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