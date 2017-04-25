 Moheet on google
الثلاثاء 25 ابريل 2017 03:27 صباحاً
روابط سريعة
زوجة أحمد دومة تكشف مفاجأة تخص حالته الصحية
الناشط السياسي احمد دومة

زوجة أحمد دومة تكشف مفاجأة تخص حالته الصحية

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 02:21 ص
كتب - متابعات

أكدت نورهان حفظي، زوجة الناشط السياسي أحمد دومة، أن اسم دومة طُرح أكثر من مرة على لجنة العفو الرئاسي، ولكن هناك من يرفض باستماتة الإفراج عنه.
وأوضحت بحسب تصريحات على شاشة “التليفزيون العربي”، أن هناك أصوات أخرى داخل اللجنة توافق على خروجه من السجن.
ولفتت نورهان، إلى أن أحمد دومة قد يخرج من السجن في حال تم قبول النقض في القضيتين الذي يحاكم فيهما، ولكن في حال رفض أي نقض منهما سيقضي مدة العقوبة المُوقعة عليه.
وأضافت زوجة أحمد دومة، أنها تفعل كل ما تستطيعه من أجل حصول دومة على حقه، وتحاول توصيل صوته إلى كل من هو مؤمن بقضية دومة.
وأردفت “زوجي في الحبس الانفرادي منذ 1234 يومٌا، وقدمنا بلاغا للنيابة وشكوى للجنة حقوق الإنسان في البرلمان، ولم يتغير شيء، أحمد تعبان صحيا وعنده مشاكل في الركبة والظهر”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3