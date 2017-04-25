أكدت نورهان حفظي، زوجة الناشط السياسي أحمد دومة، أن اسم دومة طُرح أكثر من مرة على لجنة العفو الرئاسي، ولكن هناك من يرفض باستماتة الإفراج عنه.

وأوضحت بحسب تصريحات على شاشة “التليفزيون العربي”، أن هناك أصوات أخرى داخل اللجنة توافق على خروجه من السجن.

ولفتت نورهان، إلى أن أحمد دومة قد يخرج من السجن في حال تم قبول النقض في القضيتين الذي يحاكم فيهما، ولكن في حال رفض أي نقض منهما سيقضي مدة العقوبة المُوقعة عليه.

وأضافت زوجة أحمد دومة، أنها تفعل كل ما تستطيعه من أجل حصول دومة على حقه، وتحاول توصيل صوته إلى كل من هو مؤمن بقضية دومة.

وأردفت “زوجي في الحبس الانفرادي منذ 1234 يومٌا، وقدمنا بلاغا للنيابة وشكوى للجنة حقوق الإنسان في البرلمان، ولم يتغير شيء، أحمد تعبان صحيا وعنده مشاكل في الركبة والظهر”.