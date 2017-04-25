أكد الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، أنه لا توجد طقوس معينة يجب فعلها في ليلة الإسراء والمعراج، مضيفًا: “لو كان في أمور معينة نعملها كان الرسول قالنا”.

ولفت في حواره ببرنامج “كل يوم” المذاع على شاشة “on e”، إلى أن رسائل “واتساب” التي ترسل للمواطنين حول أدعية ليلة الإسراء والمعارج تهدف لتغييب الناس.