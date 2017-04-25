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الهلالي: لا توجد طقوس معينة يجب فعلها في ليلة الإسراء والمعراج
سعد الهلالي

الهلالي: لا توجد طقوس معينة يجب فعلها في ليلة الإسراء والمعراج

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 02:04 ص
كتب - متابعات

أكد الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، أنه لا توجد طقوس معينة يجب فعلها في ليلة الإسراء والمعراج، مضيفًا: “لو كان في أمور معينة نعملها كان الرسول قالنا”.

ولفت في حواره ببرنامج “كل يوم” المذاع على شاشة “on e”، إلى أن رسائل “واتساب” التي ترسل للمواطنين حول أدعية ليلة الإسراء والمعارج تهدف لتغييب الناس.

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