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أسامة كمال: "كل حاجة في سيناء كانت هتتبني على الشعرة وعلى مياه بيضاء"
أسامة كمال

أسامة كمال: "كل حاجة في سيناء كانت هتتبني على الشعرة وعلى مياه بيضاء"

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 01:21 ص
كتب - متابعات

عقب  الإعلامي أسامة كمال، على ذكرى استعادة سيناء، قائلًا: “لسه ترابها المقدس بيتروي بدم الأبطال خلال محاربتهم للإرهاب”.

وقال في برنامجه “مساء dmc”، المذاع على شاشة “dmc” مساء الإثنين، إن أولادنا في سيناء يدفعون ثمن تقصير الدولة والشعب في نقل المحبة والأمانيات والتعمير والزراعة والمدارس لهم.

ولفت إلى أن سيناء كنت فرصة عظيمة لبناء مجتمعًا جديدًا بدون أمراض تقليدية وموروثة، متابعًا: “كل حاجة في سيناء كانت هتتبني على الشعرة وعلى مياه بيضاء”، مؤكدًا أن سيناء قابلة للتحول والتطور.

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