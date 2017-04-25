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معتز عبدالفتاح: تركيا تحاول إخفاء جريمة إبادة الأرمن
معتز عبد الفتاح

معتز عبدالفتاح: تركيا تحاول إخفاء جريمة إبادة الأرمن

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 12:53 ص
كتب - متابعات

أكد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تركيا ما زالت تحاول إخفاء جريمة إبادة الأرمن بالأساليب المختلفة لتظل أزمة الإبادة ما بين المطالبة الأرمنية بالاعتراف بها، والخوف والتهرب التركي.

وقال في برنامجه “حلقة الوصل”، المذاع على شاشة “أون لايف”، “من أخطأ فعليه أن يعاقب، والتاريخ لن يحرم أحد، وتركيا مازالت تنكر المذاهب على مر السنين الماضية”، مطالبًا الدولة التركية بالاعتراف بتلك المذابح.

وأردف: “أنا مش بطالب بكده عشان السياسيات التركية العدائية لمصر، ولكن والله لو أعز دولة لينا عملت تلك الجرائم يجب عليها أن تعترف عشان التاريخ لا يرحم”.

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