أكدت الدكتور آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أن خدمة الزوجة لزوجها فضل تؤديه المرأة بشكل حبيبًا لنفسها، لأن الله أودع داخل المرأة العطاء والتضحية وإلا لما استطاعت أن تحمل أو تلد أو تربي أو تكون زوجة وشريكة في صنع الحياة.

وردت في مداخلة هاتفية على شاشة “القاهرة والناس”، مساء أمس الإثنين على ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي بأن “الزوجة غير ملزمة بخدمة زوجها” قائلة: “هذه النعرات تفسد ولا تعطي عدالة للمرأة.. والزوجة السوية يسعدها أن تتفضل على زوجها وتخدمه وأن تمنحه ما يريد برضي وسعادة، وهذا ينطبق على الزوج أيضا”، مؤكدة أنه لابد من وجود تبادل عاطفي بين الزوجين.

ورأت أن خدمة الزوجة لزوجها يأتي في إطار الفضل وليس الإجبار والنطاعة، وهذا لا يمس استقلالية المرأة أو كرامتها، مشيرة إلى أنه لابد أن يكون هناك كرامة متبادلة بين الزوجين.