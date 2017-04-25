 Moheet on google
الثلاثاء 25 ابريل 2017 12:27 صباحاً
روابط سريعة
نجاد البرعي: القوانين من صميم عمل القضاة
نجاد البرعي

نجاد البرعي: القوانين من صميم عمل القضاة

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 12:11 ص
كتب - متابعات

أكد المحامي الحقوقي نجاد البرعي، أن المستشارين هشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعصام عبد الجبار رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة النقض المُحالين للجنة الصلاحية وُجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في العمل السياسي.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت مصر” المُذاع على شاشة “التليفزيون العربي”، مساء اليوم الإثنين، أن الاتهامات الموجهة للمستشارين تتلخص في أنهم عملوا بالسياسة بمشاركتهم في إعداد قانون للوقاية من التعذيب، وحضور ندوة لمناقشة هذا المشروع.

ولفت المحامي الحقوقي، إلى أن لجنة الصلاحية وظيفتها إما أن تصدر حكمها بإحالتهما للتقاعد وإما إعفائهم من التهمة، واعتبار مشاركتهم في إعداد القانون من صميم عملهم، وأنها غير مخالفة للأعراف القضائية، موضحًا أنه في حال إدانة المستشارين من حقهما الاستئناف على هذا الحكم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3