أكد المحامي الحقوقي نجاد البرعي، أن المستشارين هشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعصام عبد الجبار رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة النقض المُحالين للجنة الصلاحية وُجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في العمل السياسي.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت مصر” المُذاع على شاشة “التليفزيون العربي”، مساء اليوم الإثنين، أن الاتهامات الموجهة للمستشارين تتلخص في أنهم عملوا بالسياسة بمشاركتهم في إعداد قانون للوقاية من التعذيب، وحضور ندوة لمناقشة هذا المشروع.

ولفت المحامي الحقوقي، إلى أن لجنة الصلاحية وظيفتها إما أن تصدر حكمها بإحالتهما للتقاعد وإما إعفائهم من التهمة، واعتبار مشاركتهم في إعداد القانون من صميم عملهم، وأنها غير مخالفة للأعراف القضائية، موضحًا أنه في حال إدانة المستشارين من حقهما الاستئناف على هذا الحكم.