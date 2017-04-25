كانت ولا تزال أرض الفيروز شاهدة على فترات عصيبة في التاريخ المصري بدءا من الاحتلال الاسرائيلي حتى الأحداث الإرهابية التي تعاني منها اليوم، ولم يكن للدور العسكري وحده في تحرير سيناء التي تحتفل اليوم بذكراه الخامسة والثلاثين، فكان لأبنائها من القبائل والبدو بطولاتهم على مدار الحروب التي شهدتها منذ نكسة 67 حتى نصر أكتوبر.

عشرات القبائل تتوزع بين جنوب وشمال سيناء كان لها دورها الهام في معاونة قوات الجيش في معاركهم ودعمهم وإيوائهم وإخفائهم من جنود الاحتلال الإسرائيلي، عقب احتلال كامل لسيناء بعد حرب 1967 أو “نكسة 67”، وأشاد حينها الرئيس جمال عبد الناصر بما فعلوه.

كان لهم دورهم المحوري حينها في إنقاذ جنود الجيش المصري من الوقوع كأسرى حرب في يد الاحتلال الإسرائيلي، فقد ساعدوهم في الاختفاء من الأعين الراصدة لهم حتى نقلهم إلى القاهرة، وطوال فترة احتلال سيناء وما نفذه أبطالها من عمليات نوعية ضد الإسرائيلين فضلا عن معاونة الجيش المصري بما يحتاجوه من معلومات فكانوا بمثابة الأعين الثاقبة والأقمار الصناعية للمواقع الإسرائيلية.

عقب النكسة

وعقب النكسة توجه أبناء سيناء إلى إدارة المخابرات الحربية التابعة للجيش، للتطوع كفدائيين وكلفوا بثلاثة مهام أساسية للجيش المصري آنذاك “جمع المعلومات عن جيش العدو وتصوير مراكز وقواعد ارتكازات جيشهم والقيام بالعمليات الاعتراضية خلف الخطوط والمواقع المتأخرة.

”المصريون غيروا الكثير من المفاهيم العسكرية للأسلحة البريه بسب وقوف أهالي سيناء مع قواتها المسلحة”.. شهادة قالها الجنيرال اليهودي عساف ياجوري في حق أهالي سيناء لحمايتهم للجنود البواسل في مضيق “متلا” وقت أن كان يتم عمل حلقات إعدام الأسرى المصريين بالجملة.

وبعد عام من وقوع النكسة وتحديدا في يونيو 1967 جمع موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي عددا من أبناء سيناء في خيمة بالحسنة وجمع وكالات الأنباء ووسائل الإعلام، للمطالبة بتدويل القضية وانفصال سيناء عن بقية مصر، فقال له ممثل الشيوخ “إن سيناء مصرية ومن يرد التفاوض فعليه أن يذهب للرئيس جمال عبد الناصر” رفضا لديان الذي غادر مخذولا.

وفي حرب الاستنزاف كان دورهم محوريًا وأبرز هؤلاء هو المجاهد عوده موسى مطير الذي زرع ألغام في منطقة جبل “تنكه” وأبو زنيمه، وكان معه سليمان سليم وجديع عيد وقبض عليه لأول مرة عام 1968 وتم التحقيق معه في سجن صرفند ثم نقل إلى سجن الرملة بتهمة التعامل مع المخابرات المصرية بعد انفجار الألغام ولكن دون محاكمة وأفرج عنه بعد شهور.

وفي عام 1972 قام بإيواء الرائد إبراهيم زياد من الصاعقة وكان معه جندي توفي بعد يومين، وبعد عشرين يوم من الإيواء قبض على عوده وتم التحقيق معه في غزة بتهمة إيواء الجنود، ولم يعترف وقام شقيقه في نفس الوقت بنقل الرائد زياد وتم حبس عوده 45 يوم في غزة.

أسود السواركة

كان لأبناء قبيلة السواركة دورهم الملحمي أيضًا، فقام ثلاثة من أولادها لقبوا بـ”أسود السواركة” وهم (بريك جهيني، حسن علي خلف، وأحمد سالم) بتصوير الموانع المائية الإسرائيلية شمال سيناء وقاموا بضرب قيادة القوات الإسرائيلية في العريش بصواريخ كاتيوشا، حتى ألقي القبض عليهم وتعذيبهم ثم الحكم عليهم بالسجن لمدة 149 سنة.

وبعد أن قضوا نحو 4 سنوات في السجن أفرج عنهم الاحتلال في صفقة تبادل أسرى بين مصر وإسرائيل بالجاسوس الإسرائيلي باروك كوهين.

بطولات نوعية

لم تقتصر مقاومة الاحتلال على الرجال فقط، فكان لنساء سيناء دورهن البارز ومنهن المجاهدة فهمية، أول سيدة تعمل في منظمة سيناء العربية، تحمل جهاز لاسلكي متنقلا وتنقل التموين للأفراد خلف الخطوط، وقامت بإيواء أحد الفدائيين في منزلها فترة طويلة بعد أن حفرت له حفرة كبيرة وضعته فيها وغطته بأكوام الحطب وكانت تقدم له الطعام والشراب في حفرته.

”مهندس الألغام” هو موسى الرويشد ابن سيناء المخلص الذي قام بالاستطلاع كما كان الرويشد بارع في تركيب الألغام وبمهارة فائقة وخطط ونسف أكثر من ٣٠ مستودعًا للذخيرة في إسرائيل أثناء معارك أكتوبر ١٩٧٣، وقد فقد إحدى عينيه وتهشم قفصه الصدري بعد القبض عليه وتعذيبه في آخر عملية قام بها بعد أن أصيب وأغشي عليه وعندما استرد وعيه وجد نفسه داخل السجون الإسرائيلية. وبعد محاولات لإجبارع على الاعتراف والإرشاد عن المجموعة التي يعمل معها وصموده أمام التعذيب، حكمت إسرائيل على البطل موسي الرويشد بالحبس لمدة ٣١ عامًا، لكن أطلق سراحه بعد مبادلته برفات ٤ جنود إسرائيليين.

وكان المجاهد شلاش خالد عرابي واحدا من أنشط مندوبي المخابرات الحربية، وأبرز رجال منظمة سيناء العربية، والذي رصد جهاز الأمن الإسرائيلي آلاف الدولارات مكافأة لمن يرشد عنه أو يساعد في القبض عليه حيًا أو ميتا، وصفته إسرائيل بأنه أخطر شبكات الجاسوسية، وبعد الكشف عنه حكم عليه بالسجن لمدة 39 عاما.

أما عن مهمته فكانت الاقتراب من المواقع الإسرائيلية وتصويرها ورصد معداتها كتابة تقارير عنها يرفعها إلى رئاسته، حتى ألقت إسرائيل القبض عليه بعد مقاومة عنيفة منه وتبادل لإطلاق النار نتج عنه إصابته في الفك وقطع في اللسان وعذبوه، إلى أن أُفرج عنه بطلب من المخابرات الحربية عام 1974 ضمن صفقة تبادل الأسري، وحصل بعدها على نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية.