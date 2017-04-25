البطل محمد حسين.. أول شهداء القوات المسلحة المصرية

الرائد صلاح حواش.. قائد التدمير

عبد السميع الحسيني.. بطل الممرات الجوية

صلاح حواش المقاتل الشرس وآخر وصية له

إسماعيل إمام طيار جعل جسده فداء للوطنه

كانت مصر مستهدفة منذ الأزل، ولذلك توالت على شعبها الغزوات والمحن والحروب والمجاعات، وكان الإنسان المصري العبقري صانع المعجزات يقف حجر عثرة أمام تلك المحن والعثرات.

فقد طرد الهكسوس وتصدى للفرس وطرد البطالمة وواجه الصليبيين وثار على الفرنسيين وواجه بشجاعة ونبل غطرسة الإنجليز، واستطاعت العسكرية المصرية أن تتصدى بشجاعة وحسم لحالة العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية والمصرية، كان من نتائج هذا الانتصار، نصر 6 أكتوبر من عام 1973 يوم العبور العظيم وحرب أكتوبر المجيدة.

لقد حررت مصر أرضها التي احتلت عام 1967 بكل وسائل النضال، من الكفاح المسلح بحرب الاستنزاف ثم بحرب أكتوبر المجيدة عام 1973 و كذلك بالعمل السياسي و الدبلوماسي بدءا من المفاوضات الشاقة للفصل بين القوات عام 1974 و عام 1975 ثم مباحثات كامب ديفيد التي أفضت إلى إطار السلام في الشرق الأوسط “اتفاقيات كامب ديفيد” عام 1978 تلاها توقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية عام 1979.

سيناء التين والزيتون

لا شك أن شبة جزيرة سيناء تحظى بمكانة متميزة في قلب كل مصري، مكانة صاغتها الجغرافيا و سجلها التاريخ وسطرتها سواعد و دماء المصريين على مر العصور، فسيناء هي الموقع الاستراتيجي المهم، و هي المفتاح لموقع مصر العبقري في قلب العالم بقاراته و حضارته، هي محور الاتصال بين أسيا و أفريقيا.. بين مصر و الشام .. بين المشرق العربي و المغرب العربي.

سيناء هي البيئة الثرية بكل مقومات الجمال والطبيعة و الحياة برمالها الذهبية.. و جبالها الشامخة.. و شواطئها الساحرة.. ووديانها الخضراء.. وكنوز الجمال و الثروة تحت بحارها, و في باطن أرضها من كائنات.. و مياه.. و نفط و معادن.

سيناء هي التاريخ العريق الذي سطرته بطولات المصريين و تضحياتهم الكبرى لحماية هذه الأرض.. هي البوابة الشرقية .. و حصن الدفاع الأول عن امن مصر وترابها الوطني.

ذكرى التحرير

اليوم وبمرور 35 عاما على ذكرى تحرير سيناء تفتح مصر صفحة جديدة في السجل الخالد لسيناء، فبمقوماتها الطبيعية و مواردها الزراعية و الصناعية و التعدينية و السياحية ركن من أركان إستراتيجية مصر الطموحة للخروج من الوادي الضيق حول وادي النيل.. إلى رقعة أرض مأهولة واسعة تغطى 25% من مساحة مصر.. رقعة تتسع لاستقبال الأعداد المتزايدة من السكان.. واحتضان الطموحات و التطلعات الكبرى لهذا الشعب.. رقعة تبنى لهذا الجيل و الأجيال القادمة.. و تضاعف من فرص العمل و النمو، و من القواعد الإنتاجية و المراكز الحضارية.. و القدرة الاستيعابية للاقتصاد المصري.

بهذا المعنى، فان سيناء بذاتها و من خلال المشروع القوى لتنميتها (1994 - 2017)، تمثل محورًا أساسياً من محاور هذه الإستراتيجية التنموية طويلة الأمد.. بالإضافة إلى كونها جزءً من إقليم قناة السويس الذي يحتضن أكبر عدد من مشروعات مصر العملاقة في غرب خليج السويس و العين السحنة و في شرق بورسعيد و في القناة نفسها التي ستظل شرياناً حيوياً من شرايين الاقتصاد و التجارة الدوليين..

ورغم ما يمر بارض سيناء من “خسة وعار” من حفنة من البشر تتصور أنها تنال من هذا التاريخ العظيم؛ إلا أن سيناء التين والزيتون سيناء العزة والوقار واقفة في شموخ تقدم التضحيات وما زالت تقدم العزة في سبيل الله والوطن.

ولنتذكر في هذا اليوم العظيم عدد من الشهداء الذين ضحو من اجل تراب وعزة واستقرار هذا الوطن ومنهم:

أول شهداء القوات المسلحة المصرية

البطل محمد حسين محمود مسعد من مواليد قرية سنديون مركز قليوب بمحافظة القليوبية في الحادي عشر من شهر مارس عام 1944، وفي عام 1968 حصل على بكالوريوس الزراعة.

الجدير بالذكر أن شقيقه “عبد الحميد” شارك مع القوات المدرعة المصرية ضد القوات الإسرائيلية في معركة “جبل لبنى” التي جرت عام 1967 والتي تدرسها الأكاديميات العسكرية، وبعد هذه المعركة قال “محمد” لوالدته: “سوف أحارب في معركة من أحسن المعارك وسوف تفوق المعركة التي اشترك فيها أخي عبد الحميد”.

في عام 1968 تم تجنيد “محمد” وتم توزيعه على سلاح الاستطلاع بالجيش الثاني الميداني وشارك في معارك الاستنزاف وقام بالاستطلاع عدة مرات خلف وداخل الخوط الإسرائيلية واخبر القيادة المصرية بمواسير النابالم التي أمدتها إسرائيل اسفل مياه قناة السويس لتحول صفحة المياه إلى جحيم اذا فكر الجيش المصري في اقتحام قناة السويس.

وعندما اندلعت المعارك يوم السادس من أكتوبر عام 1973 كان البطل محمد حسين محمود مسعد، ضمن المفارز الأولى لقواتنا الضاربة وبمهارة وجسارة تعامل البطل مع القوات الإسرائيلية وما هي إلا سويعات حتى استشهد البطل بمنطقة التمساح بسيناء، وكانت آخر إشارة بعث بها إلى قائده (العدو يافندم على بعد 10 امتار )، وبهذا يكون أول شهيد على أرض سيناء خلال معارك أكتوبر عام 1973 واسمه مسجل بالموسوعة العالمية .

شهيد الصاعة المصرية

ومن أبناء أرض العز والبطولة الرائد غريب عبد التواب أحد ضباط الصاعقة الذين واجهوا الدبابات الإسرائيلية بأجسادهم لأجل تحرير سيناء التي أحتلها العدو الإسرائيلي في عام 1967.

في عام 1948 ولد البطل الرائد غريب عبد التواب أحمد عبد الباري في الواسطي ب التابعة لمحافظة بنى سويف، وفي عام 1968 تخرج في الكلية الحربية وتمت ترقيته إلى رتبة نقيب في يناير 1973 وعين قائدا لسرية صاعقة، في السادس من أكتوبر 1973م / العاشر من رمضان 1393 هـ كان في طليعة الأبطال الذين اقتحموا قناة السويس وتسلقوا الساتر الترابي ووطأت أقدامهم الشاطئ الشرقي للقناة ليشاركوا في رفع العلم المصري على الضفة الشرقية للقناة.

قامت مجموعة الصاعقة التي يقودها البطل غريب عبد التواب أحمد بالاشتباك مع القوات الإسرائيلية أثناء هجومًا المضاد في اتجاه الشط، تمكنت مجموعة البطل غريب عبد التواب أحمد عبد الباري من تدمير بعض الدبابات الإسرائيلية ولكن اندفعت ثلاث دبابات في اتجاه المصطبة المتواجد عليها البطل غريب عبد التواب فاندفع تجاه الدبابة الأولى تحت وابل من الرصاص ثم قفز فوق الدبابة وفتح برجها وألقى قنبلة فتحولت الدبابة إلى كتلة من اللهب، وفي نفس الوقت كان البطل شنودة راغب يتعامل برشاشه مع الجنود الإسرائيليين في محاولة لحمل قائده الرائد غريب عبد التواب بعيدًا عن الموقع ولكن الطلقات الإسرائيلية تمكنت منهما فاستشهدا وهما يحتضنان بعضهما في لوحة يعجز أي فنان أن ينقلها على أرض الواقع مهما أوتي من عبقرية.

بلغت خسائر العدو تدمير 6 دبابات وقتل طيار بعد نزوله بمظلة ومحاولته ركوب إحدى الدبابات التي دمرت أما خسائرنا فقد بلغت استشهاد 9 من أبطال مصر منهم البطل الرائد غريب عبد التواب وجرح ضابط و(6) من الجنود.

الجدير بالذكر أن البطل الشهيد غريب عبد التواب قام بتدمير 3 دبابات من دبابات العدو قبل استشهاده، وقد استشهد أيضا في هذه المعركة ابن عمه الشهيد ملازم أول محمود حسن أحمد عبد الباري.

صلاح حواش المقاتل الشرس

في السادس من أكتوبر 1973م عبر الشهيد الرائد صلاح عبد السلام حواش مع جنوده قناة السويس وبمجرد أن وصل إلى أرض سيناء سجد علي الرمال شكرا لله تعالى وقاتلت بضراوة دفاعاً عن منطقة الفردان، وكانت مهمة الكتيبة 41 فهد التي قادها هي قطع الطريق على الدبابات الإسرائيلية ومواجهتها وتدميرها.

في الثامن من شهر أكتوبر 1973م – الثاني عشر من رمضان 1393هـ اكتشف البطل الرائد صلاح حواش مجموعة من الدبابات الإسرائيلية تندفع من العمق علي طريق العريش – الفردان، وعلى الفور اتصل بالبطل العميد حسن أبو سعدة قائد الفرقة الثانية مشاة فأمر برصد الدبابات الإسرائيلية وإفساح الطريق لها ثم التعامل معها.

قام البطل الرائد صلاح حواش بتوزيع رجاله على عدد من المواقع وأثناء تقدم اللواء 190 مدرع الإسرائيلي بقيادة عساف ياجوري تعامل الأبطال مع الدبابات الإسرائيلية ودارت معركة طاحنة، وتم تدمير اللواء 190 مدرع الإسرائيلي وأسر عساف ياجوري، من الجنود الأبطال الذين عملوا تحت قيادة البطل الرائد صلاح حواش البطل محمد المصري صاحب الرقم القياسي العالمي في اصطياد الدبابات برصيد 27 دبابة، ومن الدبابات التي دمرها دبابة عساف ياجوري.

استشهد البطل الرائد صلاح حواش بعد إصابته بشظية في صدره وكانت آخر كلماته قوله للبطل محمد المصري: “مصر أمانة بين أيديكم يا مصري”. وهكذا استشهد البطل الرائد صلاح حواش بعد أن قاد جنوده لتدمير 63 دبابة إسرائيلية.

البطل احمد حمدي مهندس كباري العبور

هو أحد أبطال وحدات الكباري بسلاح المهندسين وقائدها في حرب أكتوبر 1973 ونائب مدير السلاح، أعطى لمعركة العبور كل حياته، أنشا المعابر التي عبر عليها الجيش المصري من الغرب إلى الشرق أو بمعني أدق عبر مع الجيش من الهزيمة إلى النصر، وكانت قصة حياته واستشهاده رمزًا لنضال شعبنا العظيم.

الشهيد أحمد حمدي ولد في 20 مايو1929 بالمنصورة وتخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1951 قسم الميكانيكا، والتحق بالخدمة بالقوات الجوية في 18 أغسطس 1951، ثم نقل إلى سلاح المهندسين عام 1954، وحصل على دبلوم الدراسات الميكانيكية من جامعة القاهرة عام 1957، ثم حصل على دورة القادة والأركان من أكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي بتقدير امتياز عام 1961، ثم دورة الأركان الكاملة بدرجة الامتياز والدورة الإستراتيجية التعبوية بأكاديمية ناصر العسكرية بدرجة امتياز، وتدرج في الرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة “لواء”.

وفي يوم 14 أكتوبر 1973 الموافق 18 رمضان قام رجاله بإعادة إنشاء كوبري كان قد سبق فكه وذلك تقديرًا منه على مدى أهمية عمليات الإنشاء، فعندما ظهرت مجموعة براطيم غارقة بفعل تيار المياه قفز البطل أحمد حمدي إلى ناقلة برمائية من ناقلات السلاح قادها بنفسه وامسك بها وسحبها بعيدا عن منطقة العمل ثم عاود مباشرة استكمال الكوبري بجوار جنوده قائدا وزميلا وجنديا دون أن يبتعد عن منطقة العمل والخطر مدركا أنه أن فاضت روحه فأنها تفتدي آلاف من الأرواح التي لا بد أن تصنع النصر للوطن، فأصابته الشظايا المتطايرة إصابة قاتلة واستشهد البطل بجانب الكباري فداء للمعركة.

إسماعيل إمام الطيار الأعجوبة

الشهيد طيار إسماعيل إمام “لقب بصائد الطيارات، حيث ظل يقاتل ويراوغ الطائرات الإسرائيلية من يوم 6 أكتوبر، وحتى 71 أكتوبر، أسقط بمفرده 6 طائرات فانتوم، وطائرة ميراج إسرائيلية، استفز الإسرائيليين لدرجة أنهم حاكوا له كمينا، وتمت محاصرته بثلاث طائرات، أسقط واحدة منها، لكنه أصيب في طريق العود.

اتصل بقائدة على الفور فطلب منه السقوط بمظلة، لكن الطيار المصري الفذ كان يفكر بطريقة مختلفة فقام على الفور بعملية استشهادية وهي السقوط فوق معدة الصواريخ الإسرائيلية على أرض سيناء ونفذ المهمة بنجاح ليلقي في قلوب الإسرائيليين الرعب كما آثارها لهم في الجو.

ولد السيد أحمد الحجف في التاسع من أغسطس 1935 وكانت حياته حافلة بالمعارك و البطولات، فقد كان ضمن أول فرقة تُعقد بمصر في ( أبو عجيلة ) لقوات الصاعقة المصرية.

(فرقة الشهيد البطل/ إبراهيم الرفاعي ) عام 1955، كما شارك في حرب السويس 1956، وكان ضمن قوات الصاعقة المصرية في حرب اليمن، وعندما اندلعت حرب يونيو كان يقاتل ضد العدو الإسرائيلي على الجبهة الأردنية، وأثناء حرب الاستنزاف شارك في صنع وتجهيز رجال الصاعقة لخوض معارك التحرير 1973 من خلال عمله كمساعد لكبير معلمي مدرسة الصاعقة.

صقر الدفاع الجوي

كان العقيد السيد أحمد الحجف متدينا للغاية ومؤمنا بقيمة العمل الجماعي المشترك في تحقيق الهدف والنصر.

شارك البطل في ملحمة أكتوبر المجيدة كقائد لقوات الصاعقة في منطقة “رأس سدر”، فقاد فرقته للتصدي لأحد ألوية العدو الإسرائيلي المدرعة التي أرادت السيطرة على مضيق “رأس سدر” في محاولة لمنع عمليات عبور جيشنا الباسل إلى شرق القناة.

ورغم كم القنابل والصواريخ التي غطت المنطقة إلا أن فرقة الصاعقة بقيادة بطلنا الشهيد، كانت تزداد قوة ورغبة في الوصول إلى إحدى الحسنيين ” النصر أو الشهادة”.

ومع البسالة التي أظهرتها فرقة الصاعقة المصرية، لم يجد العدو الإسرائيلي إلا الانسحاب مذعورا نحو الشرق كدليل لا يقبل المناقشة على صلابة القوات المصرية رغم فارق العدة العتاد.

في نفس الوقت صدرت الأوامر لقوة الصاعقة المصرية التي يقودها البطل عقيد السيد أحمد الحجف بالعودة إلى مقدمة الجيش الثالث المتمركز في منطقة “عيون موسى”، وينجح الشهيد رحمه الله في تنفيذ العديد من الإغارات والكمائن على قوات العدو، ويكبده خسائر فادحة.

وبينما يخطط البطل السيد أحمد الحجف لتنفيذ كمين جديد إذا بشظية قاتلة تصيب صدره، فيسقط على الأرض بين رجاله.

ولكنه يستجمع قواه وينهض رافعا يديه هاتفا “تحيا مصر” ثم ينطق الشهادتين ويسلم روحه الطاهرة لبارئها.

وتكريما لذكرى الشهيد، خصصت القوات المسلحة قاعة بالكلية الحربية تحمل أسمه، كما تم أطلاق أسم الشهيد على أثنين من شوارع مصر، الأول بمحافظة الإسماعيلية مكان إقامة الشهيد، والثاني بإنشاص حيث كان موقعه في حرب أكتوبر المجيدة.

تلك كانت القائمة الأولى لشهداء العبور العظيم، ومازال القائمة والتضحيات مستمرة من اجل رفعة واستقرار وكرامة مصر.