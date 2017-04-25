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حدث في مثل هذا اليوم 25 أبريل.. إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء
عيد تحرير سيناء

حدث في مثل هذا اليوم 25 أبريل.. إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 08:41 ص

1792- قاطع الطريق الفرنسي نيكولا جاك بيليتييه يدخل التاريخ كأول شخص يُعدم بالمقصلة.

1920 - التوقيع على مقررات مؤتمر سان ريمو.

1926 - ظهور أول آلة بيع آلية وذلك لبيع بطاقات الدخول ألمانية الصنع في اليابان.

1945 - مندوبو خمس وأربعين دولة يجتمعون في سان فرانسيسكو لوضع أسس وميثاق هيئة الأمم المتحدة.

1953 - جيمس واتسون وفرنسيس كريك يكتشفون الدنا.

1955 - الإعلان عن قيام حركة عدم الانحياز على يد جمال عبد الناصر وجوزيف بروز تيتو وجواهر لال نهرو في مؤتمر باندونغ المنعقد في إندونيسيا.

1979 - التصديق على وثائق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

1980 - الحكومة اليابانية تعلن مقاطعتها لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في موسكو.

1982 - إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء حسب اتفاقية كامب ديفيد والاحتفال بعيد تحرير سيناء.

1992 - افتتاح القسم الكردي لراديو صوت أمريكا.

2005 - وفاة 107 أشخاص في حادث تحطم سكة الحديد في اليابان.

2015 - زلزال نيبال البالغة قوته 7.9 درجات يوقع أكثر من 6500 قتيل ويخلف خسائر جسيمة.

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