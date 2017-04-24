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الغيطي يكشف فضيحة سرقة أحد رموز مبارك لعقد زوجته وإهدائه لفنانة شهيرة
الاعلامي محمد الغيطي

الغيطي يكشف فضيحة سرقة أحد رموز مبارك لعقد زوجته وإهدائه لفنانة شهيرة

الإثنين، 24 ابريل 2017 11:54 ص

كشف الإعلامي محمد الغيطي، فضيحة سرقة احد رموز مبارك لعقد زوجته وإهدائه لفنانة شهيرة.

وقال “الغيطي” خلال برنامجه “صح النوم” المذاع على فضائية “ltc”، “إن هناك فنانة شهيرة صديقة له روت له أن هناك رجل أعمال شهير جدًا في عهد “مبارك”، قام بشراء عقد ألماظ لزوجته من جواهرجي شهير بالمهندسين بنصف مليون جنيه، وقام بسرقة العقد منها وإعطاءه لهذه الفنانة”.

وأضاف، “أنه بعد دخول رجل الأعمال السجن، زوجته والفنانة تم طلاقهما، والتقيا بحفلة، والفنانة كانت ترتدي العقد الذي تم سرقته، وقامت السيدة واتهمتها بسرقته، فأبلغتها أنها كانت تتزوج زوجها عرفيًا وهو من أعطاها إياه”.

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