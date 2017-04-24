هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رائدة الفضاء “بيجي ويتسون”، بعد كسرها الرقم القياسي في قضاء أطول وقت بمحطة الفضاء الدولية.

وشدد “ترامب”، على أنه سيبذل جهوده من أجل تحقيق رحلة إلى كوكب المريخ خلال مدته الرئاسية الأولى أو الثانية في أسوأ الأحوال، حسبما أكدته فضائية “روسيا اليوم”.