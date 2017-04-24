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بالفيديو.. "ترامب": سأبذل جهدي لوصول أمريكا إلى المريخ
دونالد ترامب

بالفيديو.. "ترامب": سأبذل جهدي لوصول أمريكا إلى المريخ

الإثنين، 24 ابريل 2017 11:35 ص

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رائدة الفضاء “بيجي ويتسون”، بعد كسرها الرقم القياسي في قضاء أطول وقت بمحطة الفضاء الدولية.

وشدد “ترامب”، على أنه سيبذل جهوده من أجل تحقيق رحلة إلى كوكب المريخ خلال مدته الرئاسية الأولى أو الثانية في أسوأ الأحوال، حسبما أكدته فضائية “روسيا اليوم”.

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