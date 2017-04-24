رامز جلال يعتزل برامج المقالب.. ونانسي عجرم ترفض المشاركةالإثنين، 24 ابريل 2017 11:33 ص
بعد الحملة الإعلامية الموسعة لرفض برامج المقالب، واتهام منتجيها بالاتجار في مخاوف ومشاعر النجوم من أجل ملايين الإعلانات، قرر الفنان رامز جلال، عدم تقديم برامج “المقالب” التي امتاز بها خلال السنوات الماضية، على أن يكون آخر موسم له هذا العام، والذي انتهى بالفعل من تصوير كافة حلقات برنامجه الجديد، الذي تم تسريب فكرته مؤخرًا، وسيكون بعنوان “رامز تحت الأرض”، وتم تصويره في مدينة سيوة.
وكانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، اعتذرت منذ أيام قليلة ماضية، عن المشاركة في برنامج رامز جلال الجديد، المقرر عرضه في شهر رمضان القادم .
وقال “جيجي لامارا” مدير أعمال نانسي، في مداخلة هاتفية للإعلامي طوني خليفة ببرنامج العين بالعين : “علاقتنا بنيشان علاقة قوية ، وعندما اتصل بنانسي ليخبرها عن رغبته في استضافتها في برنامج Talk Show لمدة 45 دقيقة، وافقنا ولكن بعد فضح طوني له عبر السوشيال ميديا وتلته الفنانة لطيفة اعتذرنا”.
وأضاف لامارا: “لم نكن على علم بأن الحلقة المدعوة لها نانسي عجرم هي مقلب، وهي لا تحب الظهور في برامج من هذا النوع، ولام جيجي على نيشان قائلًا: “أنت صديقنا وكان يجب عليك أن تخبرنا بما سيحدث مع العلم أننا لا نسأل عما سيحدث في الحلقات قبل الظهور بها”.
وأضاف: “تفاجأت بفيديو طوني، وأخذنا ذلك بعين الاعتبار وأخبرناهم عبر بريد إلكتروني لنخبرهم باعتذارنا، ولأول مرة لم أسأل عن تفاصيل البرنامج التي ستطل فيه نانسي وهذه هي المرة الأولى وذلك لثقتنا فيه”.
-
جامعة الأزهر تنفى تعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان
نفت جامعة الأزهر ما صدر عن أحد أساتذتها في وسائل الإعلام بتعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان . وذكر بيان للمركز الإعلامى بجامعة الأزهر اليوم الاثنين أن هؤلاء ...Mon, 24 Apr 2017 13:07:08 GMT
-
رفع الحصانة عن 3 نواب كويتيين في قضية اقتحام مجلس الأمة
قررت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف في دولة الكويت برئاسة المستشار إبراهيم العبيد تحديد يوم 10 مايو المقبل موعدًا لاستكمال محاكمة 70 شخصًا -بينهم عدد من النواب ...Mon, 24 Apr 2017 12:39:02 GMT
-
إغلاق طريق رأس غارب بالبحر الأحمر بسبب العاصفة الرملية
اغلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحرالأحمر، اليوم الاثنين، طريق الشيخ فضل/رأس غارب أمام الحركة المرورية نتيجة العاصفة الرملية التي تعرضت لها ...Mon, 24 Apr 2017 12:19:06 GMT
-
رسميا.. تأجيل مباراة الأهلى والإنتاج الحربى بسبب زيارة بابا الفاتيكان
أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، تأجيل مباراة الأهلى والإنتاج الحربى فى الأسبوع الـ26 للدورى، والتى كان مقررا لها الجمعة المقبل. وقال عامر حسين إن تأجيل المباراة ...Mon, 24 Apr 2017 11:24:22 GMT
-
اليوم.. حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح يحتفلان بعقد قرانهما (صور ...
يحتفل حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح، نجما مسرح مصر، اليوم الاثنين، بعقد قرانهما بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وذلك في تمام الثانية ظهرًا، وسيقام…Mon, 24 Apr 2017 09:26:33 GMT
-
إصابة شرطية إسرائيلية بعملية طعن شمالي القدس
زعمت الشرطة الإسرائيلية، صباح الإثنين، إصابة شرطية بجروح طفيفة جرّاء “طعنة بسكين سددتها فلسطينية” لها عند حاجز قلنديا العسكري الإسرائيلي، شمالي القدس. وقالت ...Mon, 24 Apr 2017 06:59:36 GMT
-
جرحى فى إطلاق نار بسبب مباراة برشلونة وريال مدريد بالعراق
سقط عشرات الجرحى خلال احتفالات جماهير نادى برشلونة بالفوز الثمين الذى تحقق على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى مباراة الكلاسيكو التى جمعتهما مساء أمس ...Mon, 24 Apr 2017 09:45:45 GMT
-
الصحة: شراء محاليل معالجة الجفاف وشراب الزنك ب7.2 مليون جنيها خلال 3 أشهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توفيروشراء المحاليل المعالجة للجفاف وشراب الزنك بوحدات الرعاية الاساسية بمحافظات الجمهوريه وذلك بقيمة 7ملايين و200 الف جنيه ، خلال ...Mon, 24 Apr 2017 10:44:12 GMT
-
مبادرة هيا نعمل تؤسس شركة «نهضة مصر العالمية للدواء» - محيط
قال المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الاعمال والغرف التجارية، انه تم توسيع مبادرة “هيا نعمل” لتضم قطاع الأدوية بجانب قطاع العقارات والمقاولات، موضحا انه تم ...Mon, 24 Apr 2017 15:46:22 GMT