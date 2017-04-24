بعد الحملة الإعلامية الموسعة لرفض برامج المقالب، واتهام منتجيها بالاتجار في مخاوف ومشاعر النجوم من أجل ملايين الإعلانات، قرر الفنان رامز جلال، عدم تقديم برامج “المقالب” التي امتاز بها خلال السنوات الماضية، على أن يكون آخر موسم له هذا العام، والذي انتهى بالفعل من تصوير كافة حلقات برنامجه الجديد، الذي تم تسريب فكرته مؤخرًا، وسيكون بعنوان “رامز تحت الأرض”، وتم تصويره في مدينة سيوة.

وكانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، اعتذرت منذ أيام قليلة ماضية، عن المشاركة في برنامج رامز جلال الجديد، المقرر عرضه في شهر رمضان القادم .

وقال “جيجي لامارا” مدير أعمال نانسي، في مداخلة هاتفية للإعلامي طوني خليفة ببرنامج العين بالعين : “علاقتنا بنيشان علاقة قوية ، وعندما اتصل بنانسي ليخبرها عن رغبته في استضافتها في برنامج Talk Show لمدة 45 دقيقة، وافقنا ولكن بعد فضح طوني له عبر السوشيال ميديا وتلته الفنانة لطيفة اعتذرنا”.

وأضاف لامارا: “لم نكن على علم بأن الحلقة المدعوة لها نانسي عجرم هي مقلب، وهي لا تحب الظهور في برامج من هذا النوع، ولام جيجي على نيشان قائلًا: “أنت صديقنا وكان يجب عليك أن تخبرنا بما سيحدث مع العلم أننا لا نسأل عما سيحدث في الحلقات قبل الظهور بها”.

وأضاف: “تفاجأت بفيديو طوني، وأخذنا ذلك بعين الاعتبار وأخبرناهم عبر بريد إلكتروني لنخبرهم باعتذارنا، ولأول مرة لم أسأل عن تفاصيل البرنامج التي ستطل فيه نانسي وهذه هي المرة الأولى وذلك لثقتنا فيه”.