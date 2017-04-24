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بعد مغادرة البيت الأبيض..تعرف على مشروع "أوباما" الجديد
الرئيس الأمريكي باراك أوباما45

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بعد مغادرة البيت الأبيض..تعرف على مشروع "أوباما" الجديد

الإثنين، 24 ابريل 2017 11:26 ص

أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أن مشروعه الجديد بعدما ترك البيت الأبيض سيكون مساعدة الجيل القادم؛ من أجل الدخول في المجال السياسي.

وأضاف “أوباما”، في كلمة التي ألقاها بجامعة شيكاغو، أن الشباب هم الذين يجعلونه متفائلًا دومًا، حتى إذا كانت الأمور في أسوأ حال.

وقال الرئيس الأمريكي السابق: “إنه قرر العمل على العديد من القضايا بعد ترك منصبه، لكنه اختار الاستثمار في قيادة الجيل القادم”، مضيفًا أن عددًا قليلًا جدًا من الأمريكيين يشاركون في السياسة حاليًا، مدعيًا أن الانتخابات الأمريكية ترى “أدنى معدلات التصويت لأي ديمقراطية متقدمة”.

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