علق الإعلامي جابر القرموطي، على خبر رفض السعودية استلام شحنة أسماك من مصر لعدم صلاحيتها، قائلا: “إزاي تسافر الشحنة وهي غير سليمة، يعني ايه؟!”.

وعرض القرموطي، في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» سمكة بلطي على الهواء، للتأكيد على جودة الأسماك المصرية العالية، مشيرا إلى أن من صرح بتصدير الشحنة لا يقل عن الإرهابيين، حيث إن من يضر مصر يجب معاملته معاملة الإرهابيين.

واحتفظ الإعلامي جابر القرموطي، بالسمكة داخل “جيب الجاكيت”، قائلا: “هاخد السمكة وأضحي بالجاكيت، أنا ماصدقت لقيت سمكة كويسة وسليمة، هغدي العيال بيها”.