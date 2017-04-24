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وزير خارجية تركيا: على أوروبا الاعتراف بروسيا دولة قوية
وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو

وزير خارجية تركيا: على أوروبا الاعتراف بروسيا دولة قوية

الإثنين، 24 ابريل 2017 11:18 ص
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دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، الدول الأوروبية، إلى الاعتراف بروسيا دولة قوية من أجل تحسين العلاقات معها.

وقال جاويش أوغلو- خلال لقاء أجراه مع المشاركين في مؤتمر الجمعية العالمية للصحافة الروسية في مدينة آلانيا التركية، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: “يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعترف بروسيا بأنها دولة قوية، من أجل تحسين العلاقات معها، وعدم القيام بذلك يمثل أحد أكبر أخطائه، لأنهم (الأوروبيين) يعتبرون أنفسهم أعلى من الآخرين”.

وشدد جاويش أوغلو على أن تركيا والاتحاد الأوروبي لديهما حاليًا خلافات أكبر بكثير من تلك التي تشهدها علاقات بلاده مع روسيا.

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