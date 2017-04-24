توفي الأمير ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز في حادث مروري على طريق الرياض-الطائف، بعد أن انقلبت به مركبة من طراز جيب، كما توفي معه مواطن كان برفقته.

وأوضح شقيق المتوفى الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر، أن أخاه ومرافقه كانا في طريقهما للميقات، ينويان العمرة لبيت الله الحرام وتوفيا، واصفًا أخاه بالشهم، ومرافقه عبدالله بن مترك الدوسري بالشجاعة والطيبة.

ودعا الأمير ناصر للمتوفييْن بالرحمة، وقال على حسابه في “تويتر” إنهما كانا في طريق خير وحسن خاتمة، “اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها”، معبرا عن تأثره الشديد برحيل شقيقه، ورثاه بأنه سنده وعزوته، أطيب الرجال وأكرمهم، وأوصل إخوته لوالده، والذي لم يرَه في حياته يضر أحدًا.

والأمير الراحل متزوج من ابنة الأمير تركي بن فهد آل سعود منذ العام 2012، وجده الذي يحمل اسمه هو أخ غير شقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، وسبق أن شغل منصب أمير منطقة الرياض السابق.