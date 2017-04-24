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داليا زيادة: "هيومن رايتس" هي الأيدي المحركة للإخوان
داليا زيادة

داليا زيادة: "هيومن رايتس" هي الأيدي المحركة للإخوان

الإثنين، 24 ابريل 2017 11:16 ص

قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الحرة، إن منظمة “هيومن رايتس وواتش” تقوم بحملات ممنهجة ضد مصر، وأن هى اليد المحركة لجماعة الإخوان المسلمين.

وأَضافت “زيادة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بالورقة”، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الاثنين، أن قامت هذه المنظمة هيومن” بالتلاعب في اتفاقية الأمنية التي تم الاتفاق عليها من الجانبين المصري والألماني، وأنها سعى إلى عدم وصول مصر إلى أعلاء سيادة قانونها.

وأكدة، أن هناك حالة تربص واستغلال منظمات العفو الدولية وغيرها من النظمات الدولية التي تدافع على حقوق الإنسان، هبأنها تسئ دائمًا إلى نفسها كأحد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان

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