أطلقت شركة نيسان للسيارات ثلاثة نماذج جديدة سيتم إطلاقها في الصين لأول مرة، وياتى ذلك لتلبية مطالب مجموعة عريضة من المستهلكين الصينين.

وأعلنت الشركة خلال تواجدها بمعرض شنغهاى 2017 أن السيارات الجديدة هي سيارة نيسان Vmotion 2.0 وشاحنة البيك اب Navara والسيارة الأخيرة هي Lannia والتي تظهر في نسخة الإنتاج الأولى، وتم عرض مفهومها قبل عامين في المعرض ذاته.