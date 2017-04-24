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عبد الحفيظ بعد الفوز على طنطا: لدينا مهمه صعبة لحسم الدورى
سيد عبدالحفيظ - سيد عبد الحفيظ

عبد الحفيظ بعد الفوز على طنطا: لدينا مهمه صعبة لحسم الدورى

الإثنين، 24 ابريل 2017 11:05 ص

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق واجه اليوم منافسًا قويًا ومنظمًا هو طنطا، الذي تطور أداؤه كثيرًا، وأصبح يجيد التعامل مع الفرق الكبيرة.

وأكّد عبدالحفيظ أن الأهلي يمر بمرحلة صعبة لأنه مقبل على خوض عدد كبير من المباريات القوية، التي يرغب الفريق في الفوز خلالها لحسم لقب الدوري.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الجهاز الفني يمنح فرصًا للمشاركة في المباريات لجميع اللاعبين وفقًا للحالة البدنية والفنية للاعبين وللمنافس الذي يواجه الأهلي.

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