"الأوقاف" تعلن عن مسابقتين بجوائز مالية كبيرةالإثنين، 24 ابريل 2017 11:00 ص
أعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة أفضل إمام مثقف، وأفضل شاب مثقف من خلال فرعين، الفرع الأول: للأئمة وجميع العاملين في مجال الدعوة بالقطاع الديني.
ويقدم كل متسابق في الفرع الأول على مستوى الإدارة ملخصًا لأهم عشرة كتب قرأها، على أن يكون من بينها الكتب التالية: مفاهيم يجب أن تصحح، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها، وحماية الكنائس في الإسلام، والدين والدولة، ومن أسرار البيان القرآني.
ويختار المتسابق أي خمسة كتب أخرى قرأها، ويمكن في هذه المرحلة الاكتفاء بالكتب الخمسة المذكورة، والاستعاضة عن الخمسة الأخرى بالإجابة عن الأسئلة المسجلة على موقع الوزارة تحت عنوان: «اختبر معلوماتك ونمِّها».
ويصعد أفضل ثلاثة أئمة على مستوى كل إدارة للتصفية في المرحلة الثانية على مستوى المديرية، وفي هذه المرحلة يقدم المتسابق ملخصًا لعشرة كتب أخرى، على أن يكون من بينها الكتب التالية: «موسوعة الدروس الأخلاقية، والتيسير في الحج في ضوء، والمستجدات العصرية، وفي مواجهة الفكر المتطرف، وتفكيك الفكر المتطرف، والتعايش السلمي»، ويختار المتسابق أي خمسة كتب أخرى قرأها، ويتم تصعيد أفضل (5) متسابقين من كل مديرية (أ) ، و(3) من كل مديرية (ب) للتصفية النهائية على مستوى الوزارة.
ويحق للمتسابق في هذه المرحلة اختيار عشرة كتب أخرى، على أن يكون أحدها في علم النفس، وآخر في علم الاجتماع، وثالث في علم الاقتصاد، إضافة إلى ما قدمه في المرحلتين السابقتين.
وتشمل التصفية النهائية مقابلة علمية مع لجنة متخصصة، ومباراة علمية بين أفضل المتسابقين، وستحظى هذه المباراة العلمية بين المتسابقين بتغطية إعلامية واسعة.
وخصصت الوزارة لهذه المسابقة المكافآت التالية: 100,000 ألف جنيه للجائزة الأولى، و50,000 ألف جنيه للجائزة الثانية، و30,000 ألف جنيه للجائزة الثالثة، 20,000 ألف جنيه للجائزة الرابعة، وخمس جوائز تشجيعية قيمة كل منها 10,000 آلاف جنيه.
ويشترط للجوائز من الأولى إلى الرابعة الحصول على متوسط (70 %) على الأقل في مجموع الدرجات (تصحيح الملخصات، نتيجة المقابلة الشفوية) على مستوى الوزارة.
أما الفرع الثاني من المسابقة: ويشمل: خطباء المكافأة، وطلاب الجامعة، والوعاظ والواعظات، والمدرسين والمدرسات بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي، وسيتم تقييم أعمالهم وتصعيد الفائزين للتصفية بنفس النظام السابق في الفرع الأول، بحيث يقدم كل متسابق في هذا الفرع على مستوى الإدارة ملخصًا لأهم عشرة كتب قرأها، على أن يكون من بينها الكتب التالية: «مفاهيم يجب أن تصحح، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها، وحماية الكنائس في الإسلام، والدين والدولة، ومن أسرار البيان القرآني.
ويمكن للمتسابق أن يختار أي خمسة كتب أخرى قرأها،أو الاكتفاء بالكتب الخمسة المذكورة، والاستعاضة عن الخمسة الأخرى بالإجابة عن الأسئلة المسجلة على موقع الوزارة تحت عنوان: «اختبر معلوماتك ونمِّها»، ويتم تصعيد أفضل (3) متسابقين على مستوى كل إدارة للتصفية في المرحلة الثانية على مستوى المديرية، و وفي هذه المرحلة يقدم المتسابق ملخصًا لعشرة كتب أخرى ، على أن يكون من بينها الكتب التالية: موسوعة الدروس الأخلاقية والتيسير في الحج في ضوء المستجدات العصرية وفي مواجهة والفكر المتطرف، وتفكيك الفكر المتطرف، والتعايش السلمي، ويختار المتسابق أي خمسة كتب أخرى قرأها.
ويتم تصعيد أفضل (5) متسابقين من كل مديرية (أ) ، و(3) من كل مديرية (ب) للتصفية النهائية على مستوى الوزارة، ويختار المتسابق في هذه المرحلة عشرة كتب أخرى، على أن يكون أحدها في علم النفس، وآخر في علم الاجتماع، وثالث في علم الاقتصاد، إضافة إلى ما قدمه في المرحلتين السابقتين، وتشمل التصفية النهائية مقابلة علمية مع لجنة متخصصة، ومباراة علمية بين أفضل المتسابقين، وستحظى هذه المباراة العلمية بين المتسابقين بتغطية إعلامية واسعة.
وحددت وزارة الأوقاف لهذه المسابقة المكافآت التالية: 50,000 ألف جنيه للجائزة الأولى، و30,000 ألف جنيه للجائزة الثانية، و 20,000 ألف جنيه للجائزة الثالثة، وخمس جوائز تشجيعية قيمة كل منها 10,000 آلاف جنيه، ويشترط للجوائز من الأولى إلى الثالثة الحصول على متوسط (60 %) على الأقل في مجموع الدرجات (تصحيح الملخصات، نتيجة المقابلة الشفوية) على مستوى الوزارة، وفتحت الأوقاف باب التسجيل مبدئيًّا إلكترونيًّا على موقع الوزارة الرسمي.
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