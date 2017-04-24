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حسام البدري: طنطا كان ندا قويا للأهلي
البدري

حسام البدري: طنطا كان ندا قويا للأهلي

الإثنين، 24 ابريل 2017 10:56 ص

قدم حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، التهنئة لفريق طنطا على الأداء الرائع الذي ظهر عليه أمام الأهلي في لقاء، اليوم، مؤكدًا أن طنطا كان ند قوي للأهلي.

وأضاف البدري، في تصريحات عقب المباراة، أنه راضي تماما عن أداء اللاعبين ، مشددًا أن هناك بعض من اللاعبين ليسوا في حالتهم، وأن الفرص الضائعة في المباراة أعطت طنطا الأمل حتى الدقيقة الأخيرة.

وتابع” هنغلق ملف مباراة طنطا ونركز في مباراة الإنتاج المقبلة لأن الثلاث نقاط هم الأهم المرحلة الحالية.

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