الهاتف الجديد يدعم خدمات الجيل الرابع

”تكنو موبايل” تتعاون مع ” اورنج ” و “جوميا” دعماً لخدمات الجيل الرابع

هواتف تكنوموبايل متوفرة بفروع اورنج مصر وافريقيا

تكنوموبايل تشيد بدور التجارة الالكترونية في زيادة مبيعات هواتفها الذكية

تكنو موبايا شريك ذهبي لـ ” جوميا ” خلال حدث “أسبوع الموبايل”

كشفت شركة “تكنو موبايل” عن أحدث هواتفها الذكية “Camon CX” الذى يدعم خدمات الجيل الرابع من خلال تعاون وشراكة حصرية مع شركة اورنج مصر، وشركة “جوميا “.

وأوضح اليكس ليو مدير مكتب تكنوموبايل –مصر ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن تكنوموبايل تحتل الصدارة بقوة حجم مبيعاتها وحصتها السوقية بمصر والتي وصلت إلى 11 %، وتطمح للوصول بحصتها السوقية إلى 15 % بنهاية 2017، وتسعى خلال الفترة المقبلة إلى جعل علامتها التجارية من أقوى علامات الهواتف الذكية، وقريبا سنعلن عن خطط تسويقية جديدة مع شركائنا بمصر.

وأضاف ليو أن لشراكة القوية مع ” اورنج” و “جوميا ” سيساهم في مضاعفة حجم مبيعات الهاتف الجديد.

مواصفات الهاتف

قال محمود طه مدير تسويق تكنو موبايل مصر والشرق الاوسط، أن هاتف “Camon CX” يدعم خدمات الجيل الرابع ويتمتع بمواصفات ومميزات استثنائية تجعله من أهم الهواتف الذكية التي ستلقى قبولا من قبل المستخدمين المصريين وسيحقق حجم مبيعات كبيرة خاصة في ظل المنافسة السعرية.

وأوضح طه أن الهاتف سيطرح بالسوق المصري بسعر 3500 جنيها مصريا، وتأتي الكاميرا الأمامية للهاتف كأحد اهم مميزاته والتي دائما ما يركز عليها المستخدم المصري بدقة 16 ميجا بيكسل بفلاش مزدوج مع ميزة تحسين الصورة وهو ما تركز عليه تكنوموبايل في هواتفها المقبلة.

وأشاد طه بدور شركتي “اورنچ” و “جوميا” في تسويق منتجات تكنو موبايل مع المستخدمين بتقديم عروض حصرية تزيد من حجم مبيعات هواتف تكنوموبايل، لذا نشارك مع جوميا كشريك ذهبي في الحدث الهام “أسبوع الموبايلات” لتقديم عروض وتخفيضات وهدايا للمستخدمين.

وقال المهندس أشرف حليم نائب رئيس أورنج مصر للقطاع التجاري، أن تعاون أورنج مع تكنوموبايل في طرح هاتف“Camon CX” هو انعكاس لاستمرارية الشراكة مع ” ترانشن جروب” خاصة بعد أن لاقت منتجات ” تكنوموبايل” قبولا واستحسانا من عملائنا، لذا تسعى أورنج إلى تقديم أفضل الأسعار والعروض الحصرية والأجهزة الجديدة بمواصفات ومميزات مختلفة لتلبى كافة الأذواق ومتطلبات المستخدمين وتدعم خدمات الجيل الرابع وهو ما تسعى إليه أورنج خلال الفترة المقبلة.

١٤ منتجا في فروع أورنج

أكد المهندس محمد اسماعيل مدير تطوير الأعمال الإقليمي بترانشن جروب لمصر وشمال افريقيا، أننا لدينا اكثر من 14 منتجا متوفرين بكل فروع اورنج .

وأوضح اسماعيل أن تكنوموبايل تتخذ من السوق المصري قاعدة هامة لانطلاقها لدول الشرق الاوسط وافريقيا ومن اكثر البلدان التي تضخ بها استثمارات تأتى بعائد ملموس خلال فترة وجيزة من تواجدنا بمصر.

ومن جانبه، أوضح المهندس هشام صفوت الرئيس التنفيذي لـ جوميا المتخصصة في مجال التجارة الالكترونية، أن التجارة الإلكترونية أصبحت من أهم القنوات لزيادة حجم مبيعات الهواتف الذكية بالسوق المصري، ونسعى دائما لمضاعفة عدد المنتجات المعروضة على الموقع مع تقديم أفضل الأسعار.